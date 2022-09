"MAJA JE ZA NEKOG KAO ŠTO JE ZVEZDAN SLAVNIĆ!" Uroš Ćertić razvezao jezik o svemu šta se dešava u Zadruzi, otkrio TAJNU! (VIDEO)

Uroš Ćertić, koji je osuđen na godinu dana kućnog zatvora, vrato se u Zadrugu, a sada je kod Drveta mudrosti progovorio o odnosima u Beloj kući.

On je tom prilikom progovorio i o Maji Marinković.

- Šta se dešava kod tebe - pitalo je Drvo.

- Ništa, trenira se, komentariše se, svađa se. Kada neko zasluži, peva mu se, popravi nadogradnja. Sve po zasluzi ...Ne mogu ove ovde da na zovem ljubavima. Marko vozi ove tri devojčice, Maja vozi Marka. Što se tiče Danijela i ove, lepi su mi na oko, nisu mi fejk. Ne leže jedno drugome na silu. Kad treba, on šeta sa svojim drugarima, a ako si mislio na Matoru i Ivanu, ja sam više puta rekao to na svojim društvenim mrežama. Matora je jako dobar čovek, ali je veoma posesivna. Gledao sam kako je uhodila devojke. Znam da joj se svidela Matora, iskreno se poljubila sa njom, ali je odbija ta njena potreba da bude sa partnerom koji je bi. Što se tiče Maje, ne znam, Maja ti je za nekog lika poput... Da moj prijatelj Zvezdan nije u odnosu. Neko jak, neki bed boj, šmeker, visok, sa manirima. Juče sedi za stolom, gladan kao vuk, on neće da jede dok ne dođu Mikica i ostali. Mislim da ona voli te priče, voli loše momke sa manirima i zato ni jedna veza pre joj nije uspela. Uđe zbog fizičkog izgleda, esteta je. Ne znam šta je radila sa onom žirafom (Janjuš) - rekao je Uroš.

- Zadrugari su te optuživali da zapravo kriješ svoje emocije prema njoj - reklo je Drvo.

- Pa dobro, ali za mene su svi neki njeni muki izbori su neiživljeni i neproživljeni muškarci, koji se nikada neće iživeti. Ja kad sam imao 16 godina, nisam prevario devojku, a bili smo u vezi dve godine. Nemam pojma šta je sa tim muškarcima, ne pričaju sa braćom zbog vikendice od 10.000. Maja dobro zna i vidite da u tom smeru ne ide naše drugarstvo, dao sam joj ja jasno do znanja da ne misli. Oni ne mogu da veruju ili misle da imam bar neku malu šansu kod Maje, koja je pored Aleksandre i još par devojaka, najlepša devojka u kući. Svaka čast Dejane! Ne mogu da veruju da mi je dala pristup, da spavam pored nje, da me pita: "Da li sam gladan", da mi kaže: "Dobro jutro". Možda počnu neke priče i to, smešno je, ali sam se ja naspavao i družio sa mnogo boljima i fizički bolji od nje. Blizanci su sprecifični - dodao je on.

- Poslednja dva dana jedna od glavne teme je muzika - reklo je Drvo.

- Muziku obožavam i slušam je svaki dan - rekao je Uroš.

- Da li se sećaš jedno od pravila u Rajskom vrtu, a ono kaže sledeće: "Jedna tajna, jedna muzička želja" - reklo je Drvo.

- Pošto nisam dobio pesmu od Nenada Aleksića Ša, ali ti neću reći jednu veliku tajnu. Čekaj, čekaj... Evo, da ne budem cinkaroš kako bi neko nazvao ovde. Ja sam otišao da uriniram, gde to ponekad radim kada je ogroman red, ja sam ukrao energetska pića i odneo sam ih u radionicu. Ja sam sakrio u seno, nisam pipnuo ni jednu, samo su pale i pukle su. Kad sam čuo čije su, hteo sam da ih vratim, ali su ih drugi ljudi vratili - rekao je Ćertić.

- To nije tajna. Dakle Uroše, govorimo od drugim ljudima - reklo je Drvo.

- Tajna je da su Danijel (se**i car) i Bakša ušli ovde kao fejk priča, to mi je on šapnuo i da nisu bili u vezi. Evo još jedna tajna gratis. Sneža ni jedan sekund nije bila sa Borom, slagala je da bi ušla u "Zadrugu" - rekao je Uroš.

