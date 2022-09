DALILA I FILIP SU STVORENI JEDNO ZA DRUGO! Maju Marinković pitali o pomirenju bivšeg rijaliti para, primetila je ono što niko NIJE

Zadrugarka Maja Marinković prokomentarisala je pitanje koje je dobila od gledalaca.

Maju su pitali šta misli o tome što Filip Car pokušava da se pomiri sa Dalilom Dragojević.

- Nemam komentar, on nije deo Zadruge, Filip i ja smo stavili tačku na odnos. Kad je bio u "Narod pita", pokušavao je navalentno da dobije njenu reakciju. Ja im želim svu sreću, stvoreni su jedno za drugo. Filip je sujetan, kad mu neko pokaže otpor, učiniće sve da obori taj zid, ali ne iz ljubavi, već iz sujete. Mi smo videli da ne ide, otišli na svoju stranu, pokušavao je da me kontaktira. Slagao je, imam dokaze, ali naša priča je završena. Znam da je bitan moj komentar, oni zbog mene nisu mogli da dođu do izražaja - rekla je Maja.

- Maju vidim kao sportski auto. Ova priča od prošle "Zadruge" je kao kad imate radni auto, ide dok ide, istrošite ga. Maja će reći koga je najviše volela. Ta ljubav ju je koštala najviše. Neopisivo je, čovek (Janjuša) izgleda kao kromanjonac, a osvojio je ovako pedantno srce. A ono drugo je splačina (Dalila), ako možete sa nekim da se k*rate sa burmom na ruci, raga koja na pola glave iscrtava obrve. Jao jadan, jao jadna, kad dođu gubavci neki i odnosu pobedu tako... Na kraju, možemo da očekujemo Aleksandru i Cara, a Dalila da uđe u lezbijski odnos sa Majom, toliko je nenormalna priča - rekao je Kristijan.

