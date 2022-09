URADIO JE SVE DA SE DOMOGNE MEDIJA: Viki Mitrović podnela tužbu protiv BIVŠEG, javno obelodanila sve o NJEMU!

Robert Mitrović žestoko je kažnjen zbog tuče sa cimerom Božom Džonsom i odlukom Velikog šefa mu je oduzet tromesečni honorar, ali će se po izlasku iz Zadruge 6 suočiti sa još većim problem, budući da je njegova bivša supruga, Viktorija Viki Mitrović, protiv njega podnela tužbu za uvredu časti.

Viktorija je sada odlučila je da stavi tačku na uvrede i optužbe kojima ju je bivši suprug svakodnevno čašćavao pred milionskim auditorijumom i pravdu potraži na sudu.

foto: Printscreen

- Dugo sam ćutala o tome šta prolazim zbog gnusnih laži i sramnih optužbi kako na moj račun, tako i na račun moje porodice. Pokušavao je da uđe u rijaliti preko mog imena i kada sam bila učesnik Zadruge 5, uradio je sve što je u njegovoj moći da se domogne medija, i na kraju mu je uspelo. Njegovo učešće i to šta on radi u rijalitiju nikada me nije interesovalo. Njegove svađe, tuče i sukobi su samo njegova stvar. Ne bih ga ni spomenula niti o njemu rekla lošu reč da me nije primorao na to izjavama i niskim udarcima. Nedavno sam protiv njega podnela tužbu i tamo će morati da dokazuje sve što je izgovorio nesvestan koliku to težinu nosi. Dosta je bilo mog ćutanja i gutanja na užase koji mi drugi priređuju - iskrena je Viki koja ne krije da su je izuzetno pogodile Robertove optužbe da je loša majka koja zanemaruje zajedičku ćerkicu.

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

- Zaista mi ništa ne znači to što je pre dan, dva priznao da je slagao većinu stvari kako bi me povredio jer je on bio povređen. Kasno se setio da kaže da sam majka njegovog deteta i da neće da me vređa, a i to je, verujem, uradio jer donekle strahuje da će ga javnost osuditi zbog načina na koji je pričao o meni. Nisam vreća za istresanje tuđih frustracija, pa da praštam stvari koje mi je uradio bez da sam ga bilo kakvim postupkom ugrozila ili spomenula pre toga. Udarao je na moje majčinstvo, na odnos koji imam sa porodicom, na svaki segment mog života. Spomene da sam majka njegovog deteta onda kada je napadnut, ugrožen i kada ga pitaju da dokaže to što priča o meni. Ja sam uvek majka njegovog deteta, pa ga to nije sprečilo u osvajanju populacije izigravajući žrtvu i ostavljenog muža kom branim da viđa dete. On je moja daleka prošlost i njime ću se baviti isključivo sudski - zaključila je Mitrovićeva.l

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

04:09 Robert Mitrović ulazi u Zadrugu