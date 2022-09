"NE BI ME ČUDILO DA JE MC ALEKS NAGOVORILA NA OVO, DA ISPADNEM PSIHOPATA" Matora iznenadila sve kad je pomenula BIVŠU! SMEŠTA JOJ?

Zadrugarka Jovana Tomić Matora je počela da razvija teoriju da je Ivanu Puzić poslala MC Aleks.

Ivana i MC Aleks su iz Banjaluke, a Tomićeva je počela da sumnja da joj je Ivana ovo uradila, kako bi Matora ispala psihopata.

- Već se ona preobratila, čim je sanjala Bilala četiri dana. Prišla mu je i rekla mu to. Daj, zaj*bi me. Ne bi me čudilo da joj je MC Aleks rekla da radi ovo, da budem do kraja psihopata. Ovo nisam želela. Ja sam pobegla kod Ivane zbog Sofije Une, kad ono, k*rac - rekla je Matora.

- Zamisli da je Aleks stvarno nagovorila, obe su iz istog grada - dodala je Sanja.

- Banjaluka je malo mesto, nemoguće da se ne znaju - rekao je Miki.

