"SUZA MI JE KANULA, NOVI OŽILJAK TE ČEKA" Kristijan se slomio pred kamerama i obratio trudnoj verenici! SRCE MU SE CEPA (VIDEO)

Kristijan Golubović odlučio je da se obrati svojim najmilijima.

On je izjavio ljubav svojoj verenici Kristini Spalević i poručio joj da im čuva bebu.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ljubim ti dušu, sreću moja, ljubi bebca, mazi stomak umesto mene. Čuvaj ožiljak, novi te čeka. Danas sam slušao malo muziku, suza mi je kanula. Čuvaj se, ti to bar znaš. Ja se mačujem ovde, nije teška priča, možda će biti, ali za sada nije - krenuo je Kristijan, pa nastavio:

- Imam to neko poštovanje i strahopoštovanje od skoro svih, donji dom gde je trulo me ne zanima. Neću da dajem na značaju tim ljudskim otpadima, napraviću ih žrtvom. Ono bedno, da su ispred mene, a ne zaslužuju ni da dođu ovde. Volim te, ne stereotipno, nego zauvek, sve dok se ne pokvari nešto u životu, ja ne menjam mišljenje i emocije. Voli te najbolji, voli te najjači. Svim ostalima, komandant vam ljubi dušu, borimo se do pobede - poručio je Golubović.

