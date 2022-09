"NJU RODITELJI NE PODRŽAVAJU, RAZOČARALI SU ME OBOJE" Bivša zadrugarka otvoreno o odnosu Bakše i Višića, sad je sve JASNO!

Nekoliko dana se vodi rat između bivših partnera Sandre Bakše i Danijela Višića u rijalitiju.

Sandra je istakla da njih dvoje napolju nisu ni bili u vezi, kao i da su se videli samo dva puta sami, a ostala tri puta u društvu bivše zadrugarke Dragane Spasojević. Bakša je istakla i da njih dvoje nisu imali odnose i da je Danijel gej.

Višić je rekao da su dva puta imali odnose i pozvao Draganu da potvrdi da on priča istinu. Sada se oglasila Dragana.

Sandra Bakša foto: Printscreen/Pink

- Sandra i Danijel su se dopisivali jedno vreme, međutim, zbog sličnog temperamenta su se posvađali. Ja sam ih pomirila! Jedno veče smo izašle Sandra, Anja i ja u Beogradu. Sutradan je Danijel dosao po naš, išli smo na ručak kod Kristijana u restoran i vratio nas je za Novi Sad. Sledeća situacija je bila kad je Danijel došao po mene sa još 2 druga, i zajedno smo otišli na žurku zatvaranja "Zadruge"! Tamo nas je sačekala Sandra. Posle žurke smo svi zajedno otišli na splav. Sve vreme su se grlili, ljubili, igrali... Bili su prisni i veseli. Izašla sam ispred splava sa mojim bivšim momkom, i nisam se ni pozdravila sa Danijelom, niti sam ga uopšte posle toga videla! Ali smo se redovno čuli. Ono što ja provereno znam (to zbog cega me sinoć Danijel pomenuo da se oglasim, jer sam realna i bila sam upućena u sve) jeste - započinje Dragana i nastavlja:

foto: Printscreen

- Da su se jako sviđali jedno drugom! Da su se konstantno čuli i da su se viđali. Neka vrsta "intime" je bila, detalji me nisu zanimali. Čula sam se sa njima pre njihovog ulaska i podržala sam ih od srca! Rekla sam da se drže zajedno i da ne daju jedno na drugo, što me očigledno nisu poslušali. Jako sam razočarana u oboje! Ružno je da Sandra aludira na nesto tako. Takođe, Danijelu nikako ne priliči takvo ponašanje, ružne reči, vređanje, a o pljuvanju da ne pričam! Šokirana sam... U kontaktu sam sa Sandrinom mamom i ona je kao i ja podržala njihovu vezu... Ta Sandra sa početka nam se mnogo svidela. Ta njena nežna strana... Bili su bas simpatični i slatki - ističe bivša zadrugarka.

foto: Printscreen

- Ova sad Sandra i veza sa ovim momkom nam se uopšte ne dopada. Ispala je jako naivna sto se tiče njega. Ne poznajem ga lično, ali mi deluje kao proračunat lik, svestan kamera, namazan... Čula sam da je hvatao za vrat na žurki i to jako osuđujem! Kao i Danijela zbog pljuvanja... To ružno, klošarsko ponašanje... Šta da vam kažem, šta da mislim posle svega? Evidentno je da su emocije postojale između njih i da još uvek postoje! Da mogu da doprem do njih, da ih smirim, spustim na zemlju, pa ne vrti se svet oko njih! Pod hitno treba da spuste lopte, jer im roditelji napolju doživljavaju slomove... - dodala je Dragana.

Kurir.rs/Pink.rs