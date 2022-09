"MATORA JE BOLESNA, TREBA JOJ STRUČNA POMOĆ" MC Aleks bez dlake na jeziku o bivšoj, evo da li joj je SMESTILA devojku u rijalitiju

Jovana Tomić Matora je i ove sezone napravila pravu pometnju svojim učešćem u "Zadruzi".

Na samom početku rijalitija simpatije joj je izjavila Snežana Bogdanović, ali se Tomićevoj svidela Sofija Una Manić. Iako joj je Manićeva izjavila simpatije, vrlo brzo se povukla iz ovog odnosa i ovde dve zadrugarke ratuju od tad.

Matora se potom smuvala sa Ivanom Puzić, koja se takođe povukla iz ovog odnos. Ivana se uplašila reakcije svoje porodice, a pojedinim zadrugarima je ispričala i da ne može da trpi pritisak od Tomićeve, koje je želela da ova zadrugarka ponosno stane pored nje i prizna njihovu vezu. Kako je istakla, Matora ne želi da joj se ponovi prošla sezona i odnos kakav je imala sa MC Aleks.

MC Aleks je prokomentarisala Matorine odnose u Beloj kući, a prvo su je upitali da li poznaje Ivanu, koja je takođe iz Banjaluke.

- Ne poznajem Ivanu, nisam znala da ulazi neko iz Banjaluke, ali svakako joj želim da izdrži - krenula je Aleks, pa nastavila:

- Nisam najbolje shvatila sta se dešavalo između Sofije Une i Sneže sa Matorom, ali jutros sam dobila par klipova sa Ivanom gde ljudi sami komentarišu koliko se ponavlja prošla sezona kad je Matora u pitanju - istakla je ona.

- Prosto je željna pažnje i jednostavno, čim joj neko na lep način priđe, ona vidi priliku, ja to tako gledam. Ako nije tako, onda neka joj neko kaže da joj je stvarno potrebna stručna pomoć - završava Bajićeva.

U međuvremenu se dogodila još jedna stvar. Naime, Tomićeva je počela da razvija teorije da je Ivanu poslala MC Aleks, kako bi ona ispala psihopata. Bajićeva je i na ovo odgovorila Matoroj:

- Ona je bolesna! To samo njen mozak može da smisli. Matora me ne zanima za sedam života, ne bavim se njenim odnosima, nit me zanimaju. I da dodam... Sada sam definitivno ubeđena da joj treba stručnu pomoć - odbrusila je MC Aleks.

