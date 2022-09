OVA ZADRUGARKA JE ODLEPILA ZA KRISTIJANOM GOLUBOVIĆEM! Opasan rijaliti igrač ustao i priznao sve: Kristini će to možda da smeta...

Kristijan Golubović ustao je za crnim stolom i tom prilikom progovorio o Snežaninoj potencijalnoj zaljubljenosti u njega.

Da li misliš da se sviđaš Sneži?

- Ona je odlepila za mnom. Ona to ne može da sakrije više to. Samo ne bih da se šalimo sa tim jer to moža Krsitini smeta. Ona je moja žena koja nosi mog sina. Ne bih da se to produbljuje a to njoj možda škodi. Ja kao alfa mužijak zračim i ona me gleda tako - rekao je Kristijan.

Inače, Kristijan Golubović odlučio je da se obrati svojim najmilijima.

On je izjavio ljubav svojoj verenici Kristini Spalević i poručio joj da im čuva bebu.

- Ljubim ti dušu, sreću moja, ljubi bebca, mazi stomak umesto mene. Čuvaj ožiljak, novi te čeka. Danas sam slušao malo muziku, suza mi je kanula. Čuvaj se, ti to bar znaš. Ja se mačujem ovde, nije teška priča, možda će biti, ali za sada nije - krenuo je Kristijan.

Kurir.rs/M.M.

