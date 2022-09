"MAJA MARINKOVIĆ BI BILA SA MNOM, JA SAM NJEN TIP" Kristijan Golubović šokirao izjavom, spomenuo Takija, a evo kako su se UPOZNALI

Kristijan Golubović otkrio je kako je upoznao Maju Marinković, a onda šokirao izjavom da bi ona bila sa njim da on nije Takijev prijatelj.

- Marko me je iznenadio od kako sam ga bolje upouznao. Mislio sam da je kao Tomović svuga igranja nigde je*anja. On je mladi lav, jedva uspeva da održi čopor. Nema konkurenciju ovde, jer se ostali mladi lavovi ne mešaju u veze sa njegovim kandidatkinjama. Fin je i dobar momka, vidim da treniram, nismo se još upoznali, ali me je jako iznenadio što se ne folira. Izvini što sam o Staniji bilo šta rekao, ali imam pravo jer mi je uvredila majku, ženu, dete, na mene možete da se*ete, ali familiju mi ne dirajte. Stavljam tačku na to da je jako dobar dečko - rekao je Kristijan pa komentarisao Maju:

- Ja sam o njoj sve i svašta rekao, ali da ne poznajem njenog oca, ja bih bio njen tip. Ona bi sigurno bila sa mnom, ja se sećam kada ju je Taki doveo sa tri godine u Beloj haljini, on se pohvalio da je to njegovo čedo, bila je buljava mala devojčuca, a sada je porasla u ovo. Nazivao sam je svakakvim imenima, a predstavila sam se na najgadniji način. Nikako da se popravi,. ali nadam se da će doći dan kada će se promeniti. Nadam se da će biti kao njen otac, i šetati svoje čedo. Šaljem Marka, jer nju ne mogu - rekao je Krisitijan.

Kurir.rs/M.M.

