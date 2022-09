KONAČNO OTKRIVENA POZADINA TUČE KRISTIJANA I ĆERTIĆA! Golubović otkrio zbog čega je napao Uroša, sasuo mu sve u LICE! (VIDEO)

Kristijan Golubović sasuo je Urošu Ćertiću sve lice, žestoko mu zamerio sukob sa Adamom Labunskim.

- Privatno me je Uki razočarao zbog konflikta sa Adamom. Nisam poverovao da će toliko surovo da ide. Nisam očekivao ni za Bilila, ali mi tako koga gotiviš skočiš za njega. Tad sam video da sa tobom nešto nije u redu jer imaš naglašen ego da pokažeš i dokažeš. Konflikt sa Jelenom, nisu mi se sviđale naočare, ono sa patikama... Ušli smo u konflikt jer mi se skupljalo. Mnogo puta si licemerno rekao da Kristijan ne može da ga zaštiti. Mnogo si me razočarao jer nisam očekivao da ćeš ući sa mnom u konflikt. Rekao si: "On je smešan", niko se sa mnom u konfliktu nije smejao - govorio je Kristijan.

- Tebi treba da bude poniženje da me napadaš - rekao je Ćertić.

- Ja napadam svako zlo. Mučenik je zbog pevanja doživao da ga jedan uništivač žurke utišava. Ti si za mene smešan - dodao je Kristijan.

- Ja tebe ne osporavam, znam za tebe i poštujem te. Ja vidim koliko surovo kritikuješ Maju koju znaš od treće godine, vidim šta njemu (Adamu) sledi za 10 dana - istakao je Ćertić.

- Nisi ispravno postupio i sam znaš ili ne znaš, mislim da ne znaš jer nastavljaš sa nekim stvarima - istakao je Kristijan.

- Ponavljam da kao što Maju kritikuješ sledi i njemu, to treba da zna unapred - ponovio je Uroš.

- Naravno, moja ličnost ima dve medalje - dodao je Golubović.

