"OTROVAĆU SE LEKOVIMA, SAKRIO SAM IH, NIJE ME SRAMOTA!" Robert Mitrović gleda pravo u kameru i PRETI! Od govora se svi NAJEŽILI

Robert Mitrović otkako je ušao pravi mnogo problema u "Zadruzi".

Robert je nedavno pokušao da pobegne preko ograde, a danas i juče bojkotuje snimanje emisija. Sada se odlučio na još jedan šokantan korak.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, na Instagamu se pojavio kratki klip gde vidimo kako se Robert direktno obraća u kameru.

- Kao što sam rekao sinoć, čekam do dva. Ako ne, boli mene uvo što su zadrugari tu - započeo je Robert.

- Rekao sam šta ću uraditi. Nije mene sramota. Hoću da pričam sa produkcijom. Sakrio sam lekove svuda. Ako ne, otrovaću se lekovima, baš me briga. to je to. Ja sam se zakleo u dete - rekao je Robert i napustio prostorije radio-stanice.

Podsetimo, Robert je izgubio kompas u ponašanju od kada je priznao da nema dokaza za tvrdnje koje je izneo na račun svoje bivše supruge Viktorije Mitrović.

Kurir.rs/K.Đ.

