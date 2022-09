ZOLA OPET PODBADA OCA MAJE MARINKOVIĆ: Taki, smrad! Majče je priznala kako si je vodio u Smederevo kod Čorbe na UDARANJE!

Medijski rat između Maje Marinković i Lazara Čolića Zole traje već neko vreme, a Zola je nedavno optužio njenog oca, Radomira Marinkovića Takija, da je vodi na intimna druženja sa drugim muškarcima.

Tim povodom oglasio se Taki.

foto: Printscreen/Premijera vikend specijal

- Ja tamo nekom Zoli, da dajem na važnosti?! A on nema kako da se domogne rijalitija, pa hoće preko mene i Maje Marinković?! Da li to jedan normalan čovek da kaže?! To je, bre, jedna budala! Nije mu tu više Miljana, pa nema šta da radi, nego da provocira Maju Marinković. Ima li pravo jedan otac da odvede ćerku do diskoteke, kada nema taksija? Šta ti onda da pričaš o budalama koji nemaju ni roditeljsku ljubav, ni ništa - poručio je Taki za Pink.rs.

Međutim, Čolić je odlučio da ni ovog puta ne ostane vezanog jezika, te je ponovo odgovorio Majinom ocu neštedeći reči.

foto: Nenad Kostić

- Pošto vidim da ovaj smrad Taki, što vodi ćerku na udaranje, ne prestaje, pa čak mi udara i na to kako nisam imao roditeljsku ljubav, ovako ću da mu poručim... Imao sam ja majčinsku ljubav i imam je i dan-danas, hvala Bogu, ali me sigurno nije podržavala u mojim glupostima, a kamoli služila za prevoz. Nemoj da zaboraviš da je Majče priznala kako si je vodio u Smederevo kod Čorbe na "udaranje". Izvini Taki, možda grešim, možda su ipak bili na nekim časovima geografije s obzirom da ti ćerka kaže da je glavni grad Španjie Meksiko - naveo je Zola na Instagramu.

