ŽESTOKA SVAĐA KRISTIJANA I IVANA MARINKOVIĆA Golubović ga izvređao, SPOMENUO MU SINA a kad je progovorio o ALIMENTACIJI nastao MUK

Ivan Marinković i Kristijan Golubović brutalno su se sukobili za crnim stolom.

Golubović je u jednom trenutku spomenuo i malog Željka, kao i alimentaciju koju Ivan nije plaćao.

- Imao si ozbiljne svađe i okršaje sa pojedinim zadrugarima proteklih dana. Pokazala se neka netrpeljivost, da to neko vreme tinja. Kako komentarišeš to što su se Kristijan i Miljan u razgovoru zapitali šta je bilo Goci Tržan, pa je dozvolila sebi da bude sa takvim degenerikom? - pitao je Darko.

- Ja nisam 11 godina sa tom ženom, gledaću je samo kao majku mog deteta. Svih ovih godina, dok sam u žiži javnosti, navikao na te prozivke. Kako godine idu i godine prolaze... Ona nije niti bila učesnica rijalitija, niti će biti, iz totalno druge branše je. Može sama da se brani, ne uključuje se u te prozivke - rekao je Ivan.

- Ovde je prozivka na tvoj račun, ne njen, ovde si ti u njihovim očima degenerik - dodao je Darko.

- I da ona nije deo moje prošlosti bih im bio degenerik. Moja sama pojava većini ljudi smeta. Ne znam zbog čega. Ali mogu da dam odgovor u njihovu ime, ljudi kao što su Kristijan i Miljan će uvek da krenu sa tim - bivši muž Goce Tržan, ima dete sa Miljanom... Ja imam svoju misiju, svoj cilje. Ljude koji žele tako da mi se nakače ću izbegavati. Znaju me ljudi kao dobrog provokatora. Ono što sam primetio za ovih 15 dana, kakav sam umeo da budem, nisam ni 5% ono što sam bio. Ako ih sa ovih 5% provociranja provociram, ne znam kako bi bilo kad bih podigao na viši nivo. A neću, jer želim da sačuvam unutrašnji mir. Ono što mogu sigurno da kažem, ničim nisam nikoga ugrozio, naročito ne Miljana. Ne planiram da sa Kristijanom imam sukobe, znam kako to može da se završi. Priče iz prošlosti me ne zanimaju - rekao je Marinković.

- Osim Goce i Miljane uvek pričaju i da si klošar, lečeni alkoholičar. Da li te to vređa? - pitao je Darko.

- Svi ovde imamo puter na glavi. Mene je to na početku pogađalo. Ja o Kristijanu znam samo ono što je bilo na televiziji, jednom smo bili zajedno kod druga, sedeli par sati. To je njihov izbor. Očigledno postoji neki animozitet, koji ja nemam. Niti ja nekog pikiram, niti mi je neko ciljna grupa, sve se spontano dešava. Ja jesam ta neka tačka, ali se ove sezone baš povlačim. Kažem, 5% - dodao je Ivan.

- Pošto on kaže da mi nemamo argumente, njega sam upoznao u kafani kod njegovog suparnika, upoznajem ga kog bije žena. takav utisak mi ostavlja da je jajara, sve najlošije sam gledao i slušao o njemu. ne smatram da ima neki pokazni kvalitet kao uvau čovek. Predstavlja se kao fudbaler, a nika dga nisam vide. Znam da služi kao džak za udaranje. Čovek kao on me pita da li su mi kroks klompe original, kaže postoje i fejk, što da ne nosim - rekao je Golubović.

- I Uroš Ćertić je komentarisao da verovatno imaš neku fejk obuću, Poneo si sto pari i poređao po pabu - rekao je Darko

- Čak i da su fejk, vrede više nego njihove sve original stvari. Kad si dalabu, ne razumeš s eu marke, šta pitaš. Ja se razumem, ne treba da pitam da li je Versaće iz Bugarske original. Milano smo uništili, Minhen, Cirik, Azurnu obalu i dođe Ivan Marinković od 18 hiljada dinara i pita jel mi original, onda krene sa provokacijama. On se napio i je*ao Miljanu Kulić, ne mogu da zamislim da ovaj Sunđer Boba, bojler protočni, 15 godina mlađi od mene, a kao da mi je preminuli brat od strica. Nek shvati da je Kotež preko mosta, ako srušimo most... Sa mnom ako uđe u verbalni sukob, mogu da ga verglam. Miljana Kulić ima batake veće nego moja butina, i on o nečemu da mi priča. Nažalost sam opsovao legendu Gocu Tržan, tad smo mi nosili lance i katance njihove pesme, grupe Tap 011, su praktično nama vitezima ulice iz devedesetih posvećene, a ne nekom Sunđer Bobu. Nije mlad, nije zgodan, nije lep, elokvencija mu je na nivou rijalitija. Nije se napolju osmelio da pita je l' mi nešto original, jer bi se najeo soli tamo u kuhinji - završio je Kristijan.

- Ja sam njegovom sinu više dao nego on u alimentaciji. On ne može da vidi pare koje smo Miljana i ja napravili našim klipovima - rekao je Kristijan.

Kurir.rs/M.M.

