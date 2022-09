DEVOJKA IVANA MARINKOVIĆA BEZ DLAKE NA JEZIKU: Žestoko potkačila Kristijana jer TVRDI da je bio INTIMAN sa Gocom, NIJE GA ŠTEDELA!

Jelena Ilić prvi put nakon sukoba Ivana Marinkovića sa zadrugarima otkriva istinu o Goci Tržan i Kristijanu Goluboviću.

Ivan Marinković je uspeo da uđe u probleme sa cimerima, a među njima su Miljan Vračević, Kristijan Golubović, pa i Jelena Golubović.

Sada je njegova devojka Jelena iznela svoje mišljenje o njegovom učešću i svađama.

- Iskreno, nemam problem u smislu da sam nervozna, ili da sam pod tenzijom nekom. Najburnije reagujem na nepravdu, ali mogu stvarno po prvi put da kažem da je Ivan ispravan i da ne koristi situacije kao što je ranije umeo, da nekog isprovocira ili podbode, mislim da je realan. Mada čini mi se da u svakom rijalitiju, neki ne vole da im se kaže istina i tako burno reaguju, pa tako i ovi koji su burno reagovali, jasno mi je zašto - započinje Jelena.

Svađa Kristijana Golubovića i Ivana Marinkovića:

- Znam da je bez ikakvog razlog skočio na Ivana, Kristijan je par dana pre toga da je krao u nekoj drogariji i da je njemu gušt da ukrade, i onda je Ivana neko prozvao da je krao salame, što je i sam rekao da je to činjenica, pa je on prokomentarisao Kristijana, on je tu bio isprovociran, ali zna se ko je Kristijan, priča bajke, laže ljude, okuplja oko sebe ljude koji nemaju idententitet, to su uglavnom mlađi ljudi. Ivan se nikad ne bi našao u takvoj grupi ljudi - govori Jelena, pa se dotakla i Kristijanovih tvrdnji da je bio intiman sa Gocom Tržan:

- To sam videla odmah, Hans Kristijan Andreson, koji priča bajka, ja ga tako zovem, čovek u trenutku smisli bajku, bila sam šokirana, ne šokira me on, nego kako se usudiš da kažeš da si bio sa ženom koja je javna ličnost, ima kredibilitet, to mi je grozno i užasno! To može samo Ivanu da stvori problem, on je najviše ispaštao zbog rijaliti učešća ranije, zbog odnosa sa ćerkom, to sve i dalje loše utiče na njegov odnos sa ćerkom, zato mi je i žao što je Kristijan rekao to, ali šta očekivati od njega. On je izjavio da su Tomu maltretirali da, ta priča prevazivali sve, to je ludilo mozga. To je smešno! Ivan nikada u životu, od kada sam sa njim, nije nešto ružno o bivšoj ženi rekao, o njihovim odnosima sigurno jeste. Ja da sam na mestu Goce, ja bih tražila pravdu na sudu, zato što je to bezobrazluk!

Ivan Marinković i Miljan Vračević svađa:

- Miljan je labilna ličnost, kroz nekakvu ironiju govori ljudima šta misli o njima, i uglavnom ružno! Ja ne gledam po celu noć kao što rade porodice, ali vidim da je labilna ličnost, Ivan mu je rekao onako kako jeste, mislim da mu se Ivan ne sviđa od prvog dana. Mislim da su po sredi lične frustracije, porodica, ovo ono, pa da se istrese, i svaka čast Ivanu da ni jednog, ni drugog nije provocirao. To je činjenica, Ivan kad ne konzumira alkohol, baš je normalan, zna da se kontroliše i da neće da izaziva ljude, da uvredi hoće, njegov rečnik se sastoji inače od psovki, što se meni ne sviđa, pa je u rijalitiju malo brutalniji, ali do sada, odlično se ponaša, vrlo je realan i nadam se da će tako da se nastavi.

Sukob sa Jelenom Golubović:

- Ona je imala i sukob i sa mnom, i sa njim, sa njom je i okej da se nadmećeš, ona je inteligentna žena, ali ona je s godinama izgubila sebe, nije ona stara, nije ni zanimljivo preterivati sa njom, ali sa njom možeš kroz čarke i svađice može biti duhovito, ali sa njom može da se pomiriš lako, ona nije loš čovek, obrazovana je, a sa mnogim drugim igračima ne možeš- priča Jelena, te je prokomentarisala odnos Maje Marinković i Ivana:

- Meni je Maja simpatična, osim kada radi ono što niko od nas ne bi trebalo da radi. Moram da kažem da Ivan ima averziju prema ženama koje menjaju partnere u rijalitiju, ali mislim, nisam ispratila njihov odnos. Ne znam šta Ivan misli o njoj, ali meni je ona simpatična na neki svoj način.

