JANJUŠU NIKAD NEĆU OPROSTITI ŠTO ME OSTAVIO TRUDNU! Maja Marinković setila se bolnog perioda sa Janjuševićem, pomenula CARA

Maja Marinković i Slađa Lazić nastavile su da razgovaraju u radionici, dok su sređivale stvari.

Maja je počela da priča o tome kako u rijalitiju nema nijednu drugaricu i da je dobra samo sa Sanjom Grujić.

- To je kao samo za stolom. Pre si bila dobra sa Stanijom, Marijanom, a sledeća sezona ti je bila sa dečkom, pa nisi imala drugarice. Sa kim ti je bilo najturbulentnije? - govorila je Slađa.

foto: Printscreen/Zadruga

- Janjuš. Moj Taki, sad ne može da kaže: 'Ona je luda, evo šta mi radi'. On kad dođe u studijo, pa kaže: 'Ovo je nečuveno, pritisak mi je 200 sa 180', a luđi od mene 200 puta - rekla je Maja.

- On je navikao da živi sa tim pritiskom - dodala je Slađa.

- Ovaj komplet sam nosila kad sam se pomirila sa Filipom prošle godine, baš sam ga volela, ali je ispao g*vno - pričala je Maja.

- Ko je ispao veće? - pitala je Lazićeva.

- Janjuš. On je mene ostavio trudnu, nikad mu to nisam oprostila. Sve, ali to nikad. Filip nije loš za druga, ali je veliki ženskaroš i ja to nisam mogla. Mi smo dve budale, jesmo bili energija - govorila je Maja.

- Vidim da i kad ste bili prijatelji da ste funkcionisali top, a kad je sve krenulo j*bi ga - dodala je Slađa.

- Nismo se uklopili, jesmo, ali voleo je da švrlja. Nismo imali problem, ali ja sam bolesno ljubomorna. Ne znam kakva si ti u vezi, ali ja sam ljubomorna.

