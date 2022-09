BILAL TVRDI DA IMA DOKAZE DA JE BAKA PRASE PREVARANT: Anja Bla je pod UGOVOROM, ne sme reč da kaže! Evo kako je upoznao jutjubera

Bilal Brajlović, poznatiji kao Lil Broks, progovorio je o tome kako zna jutjubera Baku Praseta.

Bilal kaže da je bio u "drami" sa njim i njegovom devojkom Anjom Blagojević. On ističe da je Anja slična kao Ana Spasojević.

- Ana Spasojević, slične su. Ja sam sedeo sa drugom Vanimijem, dopisivao sam se sa njom i bio jutjuber koji je u drami. Pisao sam sa Anji da li će da mi bude u spotu, a volela je preglede više nego k*rac, to može da se vidi sa svim što radi sa Bakom. Ja sam sa Bakom ušao u problem, zbog nje i jer niko ne sme da proziva jer mu svi ližu g*zicu. On zna da se nosi sa situacijom i manipuliše iz koristi u svoju korist. On se pronalzi u jakoj priči, sa kim je sve bio u dramam Lukas, a sad i vrh udara. Što? Zbog pregleda. Imao sam dokaze, p*pišao se po njemu i devojci, pravi priču sa dokazima gde sve ima - pričao je Lil Broks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Govoriš o dokazima, šta poseduješ? - upitao je voditelj.

- Predstavljao sam se samostalno kao agencija. Ja sam hteo da pravim neku reklamu, čuli smo se preko vibera, brojeva, sve je snimljeno čuje se njegov glas i broj. Hteo sam da vidim na koji način radi i koliko para traži. Kontaktirao sam ga za Anju, on je rekao da on nju predstavljao, a ne da je sa njom. Nakon mesec i po dana odem u Niš kod Barbi Afrike, išli smo na razgovor u restoranu, bio je moj prijatelj i jedna devojka. On mene zna, oni kao tad nisu zajedno, što je laž. Došli smo ispred restorana, ima neki šah što se igra, za sve postoji video. Snimali smo razgovor 22 minuta. On je tad ispao glup i naivan kao dečak kojem daš igračku. Pričao je kad će šta da otvara, praviće vodu, energetske čokoladice. To će deca da kupuju, jer su pare u deci. Dešavalo se sve sa Kikom, počeo je da planira kako će da ulaže neke pare. To je bilo nakon što se izdešavalo, nije se bezveze skolonio, baš zbog njene smrti - govorio je on, pa dodao:

foto: Printscreen Youtube

- Ne mogu da kažem da je odgovoran, ali kad imate dva miliona pratioca i kažete... I sama je rekla da je dobijala komentare. Pomenuo sam za poslove, a zamisli 22 minuta šta ima... To je g*vno čovek, napravio je sve jer je g*vno. Niko ništa nije smeo da mu kaže. On je napravio svoju ekipu Delić Čoda, okupio je debile da bi bio glavni, psuje ih, a oni mu ništa ne uzvraćaju. On sebe naziva alfa mužjakom, a znamo kakav je bio kad je počeo, svirao na klaviru i bio štreber. Kad pare i moć udare u glavu ovo se desi - govorio je Bilal.

- Rekao si da se bahato ponašao jer ima leđa. Misliš na kriminalni milje? - upitao je voditelj.

- Da. Konktretno ne znam. Pričam ono što sam ja pričao sa njim, imao susrete. Mogu da kažem da sam čuo ko mu je čuvao leđa, ne bih da spominjem imena. Nemoguće da čovek kojem je otac pop ima primanja kakva ima i niko mu ne uzima. Ima tu porez. Kad smo se mi dogovorili hteo je na ruke. Pucaju ga kompleksi jer ga ljudi zbog rentanja. Pričao je kako je 5.000 dao, pa se žalio da je gorivo skupo. To je jedan marketing, da deci predstavi aute i takav život - otkrio je Lik Broks.

foto: Printscreen/Zadruga

- On je jednom devojčicu od 14 godina omalovažavao, pričao da je debela, kako je njoj kad dođe sutra u školu? Može da dođe do ubistva, što se nažalost dogodilo. Hvala Bogu nije bilo više slučajeva. Vi ste brend i firma, morate da pazite. Što se tiče Anje Bla ima razgovor gde on govori kako je nju napravio i kako je morala da potpiše ugovor sa njim, kako uzima od 80 posto kako ne bi mogla da s*re. Da li je ta veza prava ako je devojka pod ugovorom? Dolazi do pregleda, marketinga i svega. On je nju uslovio, to je bilo do nje da li će biti poznata ili ne. U klipu koji imam govori da ju je on napravio i da sve što ima, ima zbog njega. Sve što pričam imam dokaz. Mesec i po sam ga mamio na ove stvari. Kad sam ga objavio klip je izdržao samo 45 minuta, dobio sam mejl od jedne mreže iz Sarajeva koja se bavi distribucijom. Ima on tu mnogo prijatelja, razumem. Došao mi je na mejl od Jutjuba, kontaktirali su njih, čak mi je Baka Prase opalio i obrisao klip. Nema većeg poniženja, jer posle 3 strajka nemate kanal. Kad se njemu desilo, plakao je i pričao da mu se uzima hleb iz ruke. On zna da se pronađe u svemu, kao sa Vojažem, momak ga nije spomenuo. Kad ga ja ubijem činjenicama i dokazima, on obriše klip. Kad sam se čuo sa mrežom, oni su ga zvali da potpiše sa njima, ima dokaz u njegovim klipovima što i sam govori jer niko nije mogao da garantuje da će iskakati. Nakon mog klipa on je ušao u mrežu, kažu da je pre ušao... Istina ili nije, ne znam. Kako će ovo da obriše kad pričam u "Zadruzi"? Istina će izaći na videlo. Sad bih voleo da je ovde i da mu sve kažem u oči i Anji. To su jedni prevarantni. Možda sam ja g*vno, ali toliko lažno predstavljanje i manipulacija. Sigurno će pasti, ne znam šta se dešava napolju - pričao je Bilal.

Kurir.rs/K.Đ.