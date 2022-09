NIKO GA NIJE PRIMETIO DOK SE NIJE SKINUO! Marko Smiljić ima telo za medalju, pun tetovaža, mišići svuda! Žene se TOPE (VIDEO)

Učesnik "Zadruge 6" Marko Smiljić svakodnevno pokazuje kako mu je trening u krvi. Naime, zadrugar redovono ustaje među prvima i odmah se baca na svoju jutarnju rutinu, trening.

Ovog jutra, Marko je trenirao ispred Bele kuće prvo sa majicom, a onda ju je skinuo i oduševio sve zadrugarke koje su prolazile tuda i bacale pogled na Smiljića.

foto: Printscreen/Zadruga

Zadrugar važi za momka koji je u Belu kuću ušao kao zauzet, a da li će tako ostati, ostaje nam da saznamo.

Zadruga 6 - Marko Smiljić raspametio zadrugarke kada je skinuo majicu za vreme treninga - 26.06.2022. pic.twitter.com/KrPk6RK7Ta — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) September 26, 2022 Stefan Nedeljković

- Krenuo sam sa pet godina da treniram fudbal. Trenirao sam 13 godina, a onda sam shvatio da nije sve kao što izgleda, onda sam se prebacio na MMA, i to sam dosta čuvao u sebi. Mene je to zanimalo od malih nogu. Sviđa mi se taj adrenalin, ne bude prijatno kada te spuca sve to, ali onda kada shvatiš je super. Doživeo sam adrenali u vidu bežanja i u vidu borbe - otkrio je Marko o sebi pred rijaliti.

Kurir.rs

