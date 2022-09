NECINA MAJKA VAN SEBE NAKON ŠTO JOJ JE SIN URINIRAO U ĆERTIĆEV KREVET! Očajna, a onda oplela po Urošu: Tukao je svoju ženu!

Julijana Lazić, majka Pece i Nece Lazića, oglasila se nakon skandala koji su njeni blizanci imali sa Urošem Ćertićem, sa kojim se svakodnevno svađaju u "Zadruzi".

Ona je istakla da je potresena zbog haosa koji su Neca i Peca imali sa Urošem Ćertićem.

- Teško sam podnela najviše vređanje Ćertića, jer je on imao prvu, drugu, treću žurku i slomilo se na Nenada i Predraga. Najteže mi je bilo to što ej pričao po nacionalnoj osnovi. On je za mene psihički ubica. Psihički maltretira ljude. Ima 40 i neku godinu. Peca je bio stabilniji, ali je Nenad rekao da nikome neće da ćuti kao prošle godine. Neca me je razočarao, nije to njegovo vaspitanje što ja znam, to što je izmokrio po krevetu mi je bilo užasno. Ne razumem šta taj Ćertić hoće od njih, je l' oni ne smeju da komentarišu. Bila je spremljena hrana za njih 12 i on je pljunuo u hranu, šta mu to znači? Prvo Jelenu Golubović, pa je krenuo na dečka iz Makedonije, kulturan i fin dečko.

Neca je šokirao naciju kada je urinisao u Ćertićevom krevetu, a ovog postupka se postidela i njegova majka.

- To nije trebalo da uradi, i ja sam protiv toga normalno. Ne znam šta je njemu bilo, ali zamisli da neko ide i vređa ga non stop. Šta je taj Ćertić?! Čitala sam i čula da je njegova žena dobijala batine od njega, da je njegova majka zvala da ga izbace, nasilnik jedan. Ide i svakoga maltretira da ga se plaše. Moji sinovi ne prodaju bakar, niti ja. Zna se ko prodaje bakar. Ako je toliko zreo čovek ne može tako da radi. Neca je ponizio sebe, to stvarno jeste. Ne znam zašto taj kaskader toliko napada nekoga od 21 godinu, a zna šta iza sebe ima. Ja sam njima rekla da će ajkule da ih pojedu. Neca nije takav - rekla je ona i dodala:

- Neca je više razmaženiji zato što je bolestan bio dok je bio mali i uvek je bio nežniji, ali više je osetljiv jer ga je dovelo do ludila da uzme da vrišti. On ovde pomaže i da kuva i da sprema. Njega je to naterala Grujićka, nemam ništa protiv, volim devojku, volim je. Za Ćertića imam da kažem sve i svašta, šta je on? Beogradski kaskader, Holivud njegov, pa nek ide u Holivud čoveče, nek ide. Necu svi gotive, Peca jeste stvarno zreliji, a Peca misli za mene da ja više volim Necu. Oni su jednojajčani blizanci, a različitog karaktera. Mene je strah da Peca ne pukne, video si da puca već u jednoj tuči. Obojica imaju dobru dušu.

