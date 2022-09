"BOJANIĆ JE MOLIO MAJKU DA MU SINOVI PEVAJU KOD NJE U KAFANI" Sinovi Zorice Marković vratili pevaču UVREDE, isterali sve na ČISTAC

Ilija i Dejan, sinovi legende narodne muzike Zorice Marković, oglasili su se nakon što je Miloš Bojanić, sa čijim je sinom Mikicom Zorica sinoć imala svađu u "Zadruzi", žestoko opleo po koleginici.

Ilija i Dejan smatraju da je Miloš Bojanić udario na njegovu majku samo da bi sina Mikicu, koji je sinoć od strane gledalaca proglašen najvećim razočaranjem u "Zadruzi", istakao u rijalitiju.

- Ono su čiste gluposti! Čovek napao moju majku da bi se uzdigao, a nema ga nigde, ni na mapi, realno! Miloš Bojanić se javlja kao da je Mikica mali, brani svog sina, a čovek koliko ima godina?! Hoće preko moje majke da se ponovo aktivira. Ima jedna izreka za majku, kaže oživljava mrtve kafane. Tako izgleda i ove neke ličnosti, koje su malo utihnule, ona im ponovo daje malo života - kažu Zoričini sinovi.

Bojanić je oručio da se zna gde je on, a gde Zorica Marković, koju smatra svadbarskom pevačicom. Ilija i Dejan, njeni sinovi, kažu da je Bojanić pak odavno ljubomoran na njihovu majku, ali i druge njene koleginice.

- Hvala Bogu, pa mi majka nije Miloš Bojanić, jer on nikada ne može da bude Zorica Marković! Žena je uspešna u više biznisa, uključujući i ugostiteljstvo, a da ne pričamo o muzičkoj karijeri, toliko hitova... Sve te javne ličnosti ne mogu da oproste mojoj majci uspeh u "Tesnoj koži", znate li vi kakvi su tada bili kastinzi... Pa, svako ko je bio statista tamo, on se proslavio, a da ne pričamo za druge. To je silna ljubomora na sve moguće pevače koji su se pojavili u tom legendarnom, kultnom serijalu. Od tada datira ta ljubomora i zavist. Pročitao sam, Bojanić kaže da je Zorica svadbarska pevačica. Pa, kakve ima veze, valjda je čast da pevaš nekom na veselju i svadbi?! On je to deklarisao kao da je to ispod časti, a ustvari to je velika čast. Evo, kod nas kući silni oskari, plakete, priznanja... Majka ima toliko nagrada, istaknuti umetnik! Nego, takvi ljudi nema znaju na šta udaraju - poručuju oni i dodaju:

- Pobunio se jer se Mikica nije aktivirao u "Zadruzi". Pa, narod ga je izlasao i proglasio najvećim razočaranjem, ne moram ja, majka, niko drugi... Imaš predočeno od naroda ko je najveće razočaranje, šta ja više da pričam! On se tu pobunio i rešio da se aktivira preko legendarne ličnosti u "Zadruzi".

Na kraju, Ilija i Dejan otkrivaju da je Bojanić zaista u jednom intervjuu poručio Zorici da pazi da joj se "sinovi ne okliznu na koru od banane", što ju je kao majku povredilo.

- Pale su tad teške reči. Majka ima negde taj članak sačuvan, to su neke stare novine, još iz doba "Farme". Mi to nismo uzeli kao zlu krv, jer da jesmo, to bi se rešilo. Čovek je imao neprikladne izjave, nije Miloš takav kakvim se predstavlja. On je ljubomoran i na Zoricu Brunclik, Zoricu Marković, Vesnu Zmijanac. Svoje neuspehe pokriva tuđim uspesima, to je strašno. Nema ga nigde, nema ga na mapi, kad ste čuli da je nešto odradio?! Pa, on je molio moju majku da mu sin peva kod majke u kafani, a narod ih uopšte nije tražio - poručili su Zoričini sinovi.

