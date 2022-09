MAJKA BI PRE PRIMILA BORU SANTANU U KUĆU NEGO MENE! Rešićka progovorila o svojim manama, a onda razvezala jezik o bivšem!

Dok se zadrugari spremaju za žurku večeras, Sandra Rešić i Dejan Dragojević gostuju u Amidži Šou.

Naime, bivši zadrugari su vadili kuglice i odgovarali na pitanja, a sledeće je bilo za Sandru Rešić.

- Navedi dve svoje najveće vrline i dve mane - pitala je voditeljka.

foto: Printscreen Amidži šou

- Vrline, ne znam. Više imam mana, ne volim da hvalim sebe. Okej sam lik za druženje, a svoju tvrdoglavost i upornost bih stavila u vrline. Mane su mi brzopletost, ishitrenost i mnogo psujem. Majka mi je rekla da bi pre primila Boru Santanu u kuću nego mene, jer mnogo psujem - rekla je Sandra Rešić

- U kog zadrugara si bila najviše zaljubljena - pitala je voditeljka.

- To je Anđelo i ostavio me, kaže mi da se ne uklapamo i mrzim kad čujem rečenicu: "Nije do tebe do mene je", to me izluđuje - završava Sandra.

