MILOŠ BOJANIĆ O PORNO AFERI SINA MIKICE: Svi su brujali o raskolu porodice, a sada otkriveno šta se tada DEŠAVALO, ovo je ISTINA!

Aktuelni učesnik "Zadruge" Mikica Bojanić pre više od petnaest godina našao se u centru skandala, kada su na naslovnici jednog tabloida osvanule njegove potpuno nage fotografije.

Tada se u medijima spekulisalo da su Mikičine nage fotografije unele razdor u porodici Bojanić - navodno je Mikicin otac Miloš Bojanić pobesneo jer mu je sin narušio ugled i javno ga obrukao. Govorilo se u medijima o žestokim svađama oca i sina, čak i o tome da je Miloš navodno želeo da se odrekne Mikice.

Mikica Bojanić foto: Printscreen

Miloš je sada objasnio da sa sinom nikada nije imao ni najmanji problem, pa tako ni onda kada su njegove nage fotografije objavili mediji.

- Otkako je on progovorio, prohodao, nikada u životu između nas nikada nije bio nikakav nesporazum, konflikt. Prema meni je bio toliko drag, blizak, odgovoran, omiljen, nikada ga u životu po d*petu udario, dok je potpuni slučaj sa Banetom. Mikica je ceo svoj život, i dan danas, moj miljenik i o konfliktima među nama nema govora - rekao je Miloš, a potom objasnio kako je Mikica kao od majke rođen završio na naslovnici.

foto: Nemanja Nikolić

- Presvlačio se, vi znate kako novinari fukncionišu, samo čekaju situaciju da uslikaju... Da li neko može da pomisli da je moj sin ili bilo ko od nas lud i glup da izađe go i kaže:"Slikajte me da pokažem svoj ponos"? Imao je bele pantalone i crne gaćice, videle su se kroz kameru i želeo je da se presvuče. Neko je to uslikao i objavio. Znam da su me tada zvali:"Jao, Miloše, pa šta je ovo", rekoh tad:"Ne znam, pitaću ga kad bude došao kući". Tada mi je rekao:"Pa, ćale, ti znaš kakav sam, nisam znao ni da su me slikali novinari. Presvlačio sam se, nisam razmišljao da će me neko slikati", tad je bio mlad, tek je krenuo da se bavi muzikom - objasnio je Miloš Bojanić.

Kurir.rs/Pink.rs

