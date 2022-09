ZORICA MARKOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU Progovorila o sukobu sa Bojanićima, analizirala sukobe PEVAČA i najavila POTPUNI LOM u Zadruzi

Zorica Marković progovorila je o sukobu sa Bojanićima, a onda je analizirala sukobe u Beloj kući.

- Mladi se ovde vade na godine, ovde smo svi isti. Ja nikad nisam rekla: "Ja sam Zorica Marković". Nisam baš sigurna da sam dobar uzor, psujem kao kočijaš. Minuli rad i bitisanje u rijalitiju, iskrenost, to da. Treba da poštuju ovo imperiju. Ne znam gde su rasli. A kad se posvađamo, onda kažu: "Stariji diraju decu". Pa što su ih poslali ovde? Ja nemam ništa protiv toga što rade, ali imam kad lažu. Kao ja sam drugarica, ja drug, a kad Marko uradi nešto, onda plaču. Ja sam rekla da će Maja da zakuca. Marko nije svestan u šta je upao. Još nisu objavili vezu, ali to je to. Najveće pravo ima da žali mala Anita, bili su u krevetu tri dana, dodirivali se, odjednom ide dalje. Sve vreme je mislio o Maji. Ana je mislila da će sačekati svoj trenutak, a priča: "Mi smo drugovi". Marko sve vreme ima Maju u glavi. Ne zna u šta je upao. On nije kao Janjuš i Car, on je miran, ali ne znači da će da trpi grebanje. Maja u ljubavi ne može da se promeni. Možemo svašta da očekujemo - rekla je Zorica, pa nastavila:

foto: Printscreen/Zadruga

- Devojke su se tako zavozale. Otimačina je i oko Bilala. Nisu nemoralne, ali nemaju mozga. Nije sve u s*ksu. Pričala sam sa ovom malom Bakšom. Rekla sam joj da treba da pokaže neke svoje kvalitete. Ne mora samo s*ks. Budi aktivan, pričaj nešto. Ja nisam nikad prljavo igrala. Na jeziku sam katastrofa, ali samo kad neko zasluži. Ja s*ks i rijalitiju nisam imala, sinove nisam obrukala. Ne vredi, savetuje ih Mića, Kristijan, ja, ne vredi. Imaju svoj fazon. Meni ej Anita prirasla srcu, tu jesam pristrasna. ona i ne zna da se posvađa kad ustane. Ona zna nešto da kaže, ali to je sve smešno i naivno - poručila je Zorica.

Voditelji su pustili pesmu koju je Ivan Marinković naručio za svoju ljubav, a potom je Zorica nastavila da komentariše situacije u kući, ali i svoje sukobe sa zadrugarima.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja ću svakome reći u lice. Povredilo me je što je bačena sumnja na mene. Sve moigu da budem, ali ne nemoralna. Moj život je serviran kao svima na dlanu, ništa nisam sakrila. Dođeš i neko ti uzme i kaže da volim piletinu, da sam uzela piletinu. Svi pričaju, ja kažem volim, šta ću, da se svađam? I Bojanići su u zabludi, ja te ljude poštujem. Ja sam Mikici pričala kao dođagaj ono što se desilo, a ne kao da ga ukanalim. Nisam mu rekla pogrdno da je fikus, nego da se aktivira, ali dobro, prvi put je tu - rekla je Zorica.

Mikica Bojanić je stigao u studio, a pre se Uroš Ćertić obratio svojoj mami i poručio joj da se ne nervira što je zadrugari (Nenad Lazić Neca) vređaju tokom sukoba.

- Zorica ja smo Blizanci, mi smo dva Blizanca. Pre nego što Zorica kaže, da se nadovežem. Nikad nisam optužio, dozvoljeno je bilo da posumnjam u nekog. Što se kaže, bićemo ovde dugo, možda se opet desi nešto - pričao je Mikica.

- Danas je dan mirenja. Zvezdan je bio vrlo iskren, doprineo je da ja povučem ručnu, da ne idemo u svađe i rasprave. Odrasli smo ljudi. I eto, i Mikica je pokazao da ume da se svađa, sad nije fikus, sad je hrizantema - dodala je pevačica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja radim kako se osećam. Povredilo me je ono, rekao sam. Što se tiče žurke sinoćnje, naježio sam se kad mi je došao brat. To je nastariji brat koji uvek brine, nikad se nismo posvađali. Svi znamo kakav je Miloš na estradi, kakav je radnik. Zorica zna o kome pričamo, Šele, imali su vikendicu kod Baošića, dolazi kod mene, gleda u mene, gleda u Baneta. I peva Milošu: "Sve što si stekao, potrošiće neko" - ispričao je Mikica.

- Mikice, privukao si veliku pažnju devojaka. Koja ti je bila najveselija - rekao je Miljan.

- Toliko sam se veselio, da nisam gledao - dodao je Bojanić.

- Isto tako je Ša na početku demantovao. Neću da ispadne da ti vraćam. Nisi bacio oko, ali... - nastavila je Zorica.

- Nemojte da namećete, nisam bacio oko, veselio sam se - rekao je Mikica.

- Nisi bacio oko, ali devojka fina, veseli se, kulturna... - dodala je Zorica.

- A misliš na Maju? Ona voli Miloša, zato je tako bilo - pričao je Bojanić.

- Samo nemoj zmiju. Sledeći put dovedite moje, imam ja u porodici muzičare. Da i meni daju malo vetar u leđa - govorila je pevačica.

- Da li misliš da postoji određena doza sujete kod mlađih pevača, kao npr kod malog Adama? - pitao je Ša.

- Da. Prvo je tebi rekao da te ne zna, pa juče da ne zna ko je Bane Bojanić, nemoguće je da pevaš, a da ne znaš. I ja nikad nisam doživeo da se ovako pljuje po pevačicama... Kad na tezgu dođu pevač i pevačica, to je nekad takvo poštovanje bilo. Tijana danas. Ovde se radi o pojedincu, ovde je do nje. Petrući je nju pitao, dogovorili su se za pesmu, ona ušla i napravila problem. To je sve do pojedicna, ne treba stavljati pevače u isti koš - rekao je Mikica.

- Zorice, da li si videla svađu Adama i Tamaris. Da li je to zbog pesme? - pitao je Ša.

- Ne obraćam pažnju na njih, totalno su mi... Ne doživljavam ih, neka furaju svoju priču. Vreme će pokazati svoje. A za dvadesetak dana ćete videti temu goreću. Jedan zadrugar će napraviti ne kokošinjac, nego farmu pilića - dodala je pevačica.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

02:49 Zorica Marković napravila haos u Vrnjačkoj Banji