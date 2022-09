"MARKU MAJA NIJE BILA LEPA DOK SE NIJE OPERISALA!" Marijana Zonjić bez dlake na jeziku, obelodanila ŠOK TAJNU IZ ZADRUGE!

Bivša zadrugarku Marijanu Zonjić, otkrila je tajnu iz "Zadruge 2", za koju kaže da malo ljudi zna.

Naime, Zonjićeva je tokom svog gostovanja osvrnula na odnos Maje Marinković i Marka Markovića, te otkrila da je Maja imala simpatije prema Marku još tokom "Zadruge 2", zbog čega je i puklo prijateljstvo između nje i Stanije Dobrojević.

foto: Printscreen Youtube

- E, ja ću vam sada otkriki jednu tajnu iz "Zadruge 2", ne znam koliko ljudi to zna. Bili smo zajedno Marko, Maja, Stanija i ja, tada smo se družile nas tri, bile smo "najbolje prijateljice". Bilo pa prošlo, hvala Bogu. Maji se Marko svideo od starta, otkako je ušao, tako da su ovo stare simpatije, bar što se tiče Maje. Međutim, Maja je tada fizički izgledala potpuno drugačije, bila je druga osoba, a Marka su tada privlačile druge devojke. Bio je i sa Minom, sa Makedonkom Eleonorom i Stanija je sve vreme to znala, kao Majina drugarica, da se Maji dopada Marko, pa je ipak završila sa njim. Meni ovo ništa nije čudno. Maja je i Aleksandri Subotić ukrala dečka s kojim ima dete - ističe Marijana.

foto: Printscreen Youtube

- Maja i ja smo u katastrofalnim odnosima, imale smo nekih problema napolju. Marko je slobodan dečko, nije sa Stanijom, ali mislim da igra igru! Ovako mislim da mu Maja odgovara fizički, ali smatram da čeka Staniju i da mu je niko neće zameniti - priča bivša zadrugarka, pa nastavlja:

- Sa Stanijom ne mogu da kažem da sam ni u lošim, ni u dobrim odnosima, ali me je povredila u "Zadruzi 5" kada nije stala na moju stranu, već na stranu Marka Osmakčića, branila je njega kao moja drugarica. Mene je to povredilo, tako da nema potrebe više da komuniciramo. Nemamo kontakt, ja nju nikada nisam loše komentarisala, živele smo zajedno, delile smo poslednje parče hleba, znam da je dobar čovek, ali me je ta sitnica povredila. U prijateljstvo Maje i Stanije nikad nisam verovala, znala sam da se sviđa i jednoj i drugoj. Na kraju je završio naravno sa Stanijom i tako će i ostati - zaključuje Marijana Zonjić.

Kurir.rs

Bonus video:

05:29 STIŽU MI PRETNJE ZBOG DALILE! Marijana Zonjić progovorila o odnosu sa Dragojevićkom OVO JE PRAVA ISTINA O NJIHOVOM PRIJATELJSTVU