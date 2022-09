DISKVALIFIKOVANI IVAN OGLASIO SE POSLE IZBACIVANJA IZ ZADRUGE: Gladovao sam, krali su HRANU! Ne znam kako ću platiti 50.000 evra

Snežana Bogdanović i Ivan Nešković su pobegli iz "Zadruge" i oni su diskvalifikovani.

Ivan Nešković se sada oglasio i otkrio da se pita kako će platiti kaznu od 50.000 evra.

foto: Printscreen

- Jako puno para je 50.000 evra. Ne znam kako ću to da im platim. Bitnije mi je zdravlje, psiha mi je u redu. Gladovao sam do prodavnice. Produkcija nije kriva, nego drugi učesnici - priča on i dodaje:

foto: Printscreen/Zadruga

- Tačno je da sam ušao da zaradim za sebe i dete, ali nisam ni slutio da će mi ljudi krasti hranu. Svake nedelje sam gladovao. Svaki dan sam jeo pirinač. Delio sam tri jajeta na dva dana. Ne mogu, nisam navikao, eto i to su ljudi ukrali - zaključuje diskvalifikovani zadrugar.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:06 Uki Q otkrila nove detalje agonije