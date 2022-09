"KUPILA SI DIPLOMU, JELENA!" Ivan POTKAČIO Golubovićku, nastao HAOS, isplivali detalji iz njene prošlosti! (VIDEO)

Jelena Golubović i Ivan Marinković nedavno su opet imali raspravu. Naime iskusni rijaliti igrači, koji su i u prethodnim rijalitijima imali žestoke svađe i prepirke nastavljaju po starom.

- Evo 10 godina pokušavamo da saznamo i da nam izdeklamuje šta je završila od fakulteta, koliko predstava i filmova imaš! Daj više nam reci Jelena! - potkačio je Marinković, na šta je Jelena Golubović žustro odgovorila:

foto: Printscreen/Zadruga

- Vrlo dobro znam ko sam i šta sam! Završila sam šta sam završila i imam nekoliko diploma - rekla je Jelena na šta je Ivan dobacio:

- Sve u svemu diploma je kupljena, ćale ti je bio m*do u JAT i pomogao ti je da završiš tolike škole! Imaš lažnu diplomu! Poznavao je mnogo ljudi, te ti je pomogao da u Kijevu i Ukrajini... Napisala si jednu predstavu "Čipkin dim" i to je to - grmeo je Ivan, a Golubovićka mu je na to odgovorila:

foto: Printscreen Youtube

- Meni su Drana Džajić i Milan Lane Gutović bili na predstavi Ivane, a ne samo moja majka kao što ti misliš - oštro je rekla Jelena, na šta je Marinković nastavio sa prepucavanjem:

- Ma ti si kupila predstave, time što si se vukla i učestvovala po rijalitijima! Jesi li imala priliku da upoznaš Ševčenka? Jesi li načila da pričaš ruski i ukrajinski? -rekao je Marinković, na šta je Jelena rekla:

- Naravno da jesam naučila ruski i ukrajinski Ivane! Pa jesam simultano prevodila Koštunici i Žirinovskom sa ruskog na srpski, odnosno sa srpskog na ruski.

Podsetimo Jelena Golubović i Ivan Marinković pre Zadruge 6 su se upoznali u rijaltiju "Parovi" u kome su ostali poznati po brojnim raspravama i svađama, te je Golubovićka čak tvrdila da mu se i svidela, te da joj je nakon rijaltija slao poruke, koje su razbesnele njegovu verenicu Jelenu Ilić.

Kurir.rs/Stefan Božović

Bonus video:

00:09 Miroslav Ilić otvorio Instagram i obratio se fanovima