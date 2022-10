NECA I MILJAN NA IVICI FIZIČKOG OBRAČUNA! Pale gnusne uvrede i optužbe, zadrugari u ŽESTOKOM KLINČU, Vračarević doživeo POMRAČENJE

Miljan Vračević i Nenad Lazić Neca, žestoko su se sukobili, prilikom čeka su pale teške reči. Predrag Lazić Peca pokušao je da odbrani svog brata i smiri tenziju među zadrugarima.

- Moram da ti nađem druga, koji će te je*at, moj drug Bora nije hteo - rekao je Miljan.

- Ja mislim da biti ovde prevario svoju ženu, zato si prošli put pobegao - kazao je Neca.

foto: Printscreen YouTube

- Ako se to ne desi, onda moram da se vidim sa tvojom mamom, da joj odradim jedan stiskavac - rekao je Miljan.

- Posle kažeš da ne pominješ roditelje, ja nisam prvi spomenuo tvoju ženu - rekao je Neca.

- Ti pljuješ Aleks i Milicu, najstrašnije - rekao je Miljan.

- To nije istina. Ja mrzim kada muškarac od četrdeset godina glumi žrtvu. One znaju da ih nikada nisam pljuvao. Ja sam čuo ono što je Marina rekla od nekih ljudi, mislim da je to istina. Oženjen si čovek, a govriš tako klinkama - rekao je Neca.

- Ja nisam rekao dođi čilici, neko odi tatici - rekao je Miljan.

- Tebi nije niko spomenuo decu i ženu, ti si nama prvi - rekao je Peca.

- Peco, ti imaš brata idiota, moraš da mu kažeš da ućuti - kazao je Miljan.

- Ja moram da ga branim uvek, on je moj brat, ne mogu da ga ućutkam - rekao je Peca.

- Neco, ti si svoje telo silovao, jer si toliki, neumerenon jedeš i piješ, tebi treba pratitelj. Nemaš kredibilitet da ideš sam ulicom, neuračunljiv si - rekao je Miljan.

foto: Printscreen YouTube

- Pitao bih te ja, da tvoja deca imaju problem, kakav ja imam - rekao je Neca.

- Kakav problem? Jer jedeš toliko? Svaka čast Peci, ljuubomoran si na brata - dodao je Miljan.

- Miljane, nema potrebe da vređaš - rekao je Peca.

- Ja sam ga sinoć pohvalio, rekao sam da se popravio, on sad opet po starom - kazao je Miljan.

- Ti si klasičan manipulator - rekao je Neca.

Podsetimo, Kristijan Golubović je nedavno optužio Miljana da je u naletu besa udario Adama pesnicom u nogu i zapretio mu da će gore proći nego sa Urošem Ćertićem, tako da ovo nije prvi put da se zadrugar, sukobljava sa slabijima od sebe.

Kurir.rs/M.K.

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)