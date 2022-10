ŠOK ODBRANA GOLUBOVIĆA:"Gde Uroš da nas tuži kad NEMA POVREDE, nisam hteo da ga PREBIJEM!" Otkrio i kako će PLATITI KAZNU!

Zadrugari Kristijan Golubović i Emil Kamenov završili su u policiji nakon što su fizički nasrnuli na Uroša Ćertića, kojeg su brutalno udarali pesnicama u rijalitiju, a sada su izneli svoju stranu priče.

- Pokušao sam Necu da odbranim, bilo je koškanja, par udaraca. Nisam imao nameru da ga prebijem. Mnogo nas je maltretirao, i Valentinu je udario noćas. Kad vi imate jednog rođenog sadistu koji maltretira decu, koji je Makedoncu iščupao pramen kose iz korena, koji nam je pokrao stvari. - istakao je Kristijan Golubović.

- Neće doći do tužbe, jer nema povreda. Govorio mi je Uroš da nije mene maltretirao. Nisam mogao da dozvolim da se brukamo kao gosti pred Bugarima i Makedoncima. Videću kako ću da vratim kaznu. Dogovoriću se sa Željkom Mitrovićem, on mi je prijatelj. On zna da spremam svadbu, rođenje deteta. Većinu novca sam uzeo unapred, moramo da se dogovaramo. Nadam se da ću se vratiti u rijaliti, utičem dobro na decu unutra - kazao je Kristijan Golubović.

- Kakva je situacija pitate. Sve je dobro, šta da kažem - dodao je Emil.

Podsetimo, nakon fizičkog obračuna u Belu kuću je stiglo pismo Velikog šefa.

- Zadrugari, doneli smo odluku da Kristijan i Emil budu diskvalifikovani iz "Zadruge" jer se televizija Pink intezivno bori protiv svake vrste nasilja. I Kristijan i Emil su se jutros poneli u najmanju ruku nasilnički i agresivno. Ovim još jednom osuđujemo i najmanji oblik nasilja i obaveštavamo vas da su i Kristijan i Emil zbog toga diskvalifikovani - glasilo je pismo.

