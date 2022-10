OVO JE NJEGOVA STRANA PRIČE! Ivan Marinković otkrio SVE o odnosu sa Miljanom, optužio je da ga je OPSEDALA, IZNEO SVE DETALJE!

Ivan Marinković otovorio je dušu Lepom Mići i prisutnim zadrugarima o svojoj strani priče vezano za njegov odnos sa Miljanom Kulić.

- Ostala je trudna, diskvalifikovala se tamo. Došla odmah ovde, porodila se, ja sam bio i dalje tamo. Nisam otišao tamo da se slikam. Ušao u apartman, pio kafu sa Marijom. Krenulo je kako je trebalo da bude. Krenulo je to bombardovanje telefonom, iz čista mira. Na kraju sam morao da prijiavim, da promenim broj. To su ludila! Ulazi ovde, u pauzama sledi opsedanje. Vidi, ja sam svoj život podredio sebi, ali to nije bilo normalno u startu. Nakon toga, ja pređem preko toga. Ona od povratka deteta u kuću pravi žurku i zove zadrugare. Rekao sam da ne dolazim tako, jer neću da me neko slika. Ona u direktnom prenosu priča: "On je pi**a" i tako dalje. Nisam ja došao ovde da bi mi neko verovao. Moja žena je bila tu, bili kod prijatelja. Ona mi kaže da dođem, ja dođem. Zzamisli, ona je već stigla da zove novinare da kaže kako kasnim. Slikao sam se sa detetom, to su moje slike. Nisam se vratio u stan kod prijatelja, ona mi je već slala poruke da joj pošaljem slike, a kada joj nisam poslao, ona odmah kod novinara - rekao je Ivan.

- Ona će imati kompleks da je on veći od nje i onda će nastati bitka. Biće: "Ja sam dala ovo, on ovo" - ubacio se Smiljić.

- Ono tako odrasta, jer su tako hteli, ne mogu ja da ga otimam - rekao je Ivan.

