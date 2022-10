"DVA PROPALA I BOLESNA RODITELJA!" Zola brutalno o susretu Miljane Kulić i Ivana Marinkovića, udario na njih kao nikad!

Miljana Kulić ušla je na kratko u "Zadrugu" gde se suočila sa Ivanom Marinkovićem, sa kojim ima sina Željka.

Sada se povodom njihovog susreta oglasio njen bivši dečko Lazar Čolić Zola, koji je sve pomno ispratio.

foto: Printscreen

- Sve što imam da kažem i što sam uspeo da ispratim jeste rasprava između dva propala roditelja, jednog malo više propalog i bezobraznog, a drugog propalog i bolesnog. To su činjenice za koje ne postoji opravdanje - započeo je Zola, a potom dodao:

foto: Pritnscreen

- Pusti me tih priča "nemam osećaj prema detetu", pa nije to zrno peska na plaži, to je tvoja krv, tvoje nasledstvo, tvoj lik, ti si ga napravio, pa čak i da je najgora na svetu majka - to ne menja činjenicu da ti zakonski imaš pravo da viđaš svoje dete. Čuo sam kao izjave "nije bilo vremena za to, nisu stigli da se nađu"... Pa ne treba da se nalaze oko dva kilograma krompira, nego oko deteta zbog kojeg bi trebalo da bude spreman da ide protiv celog sveta, a ne protiv Miljane Kulić koja je prema tom detetu isto nažalost nikakava u smislu poklanjanja ljubavi roditeljske, ali bar se trudi finansijski da bude tu i da malom Željku nije neophodno nista materijalno osim, naravno, roditeljske ljubavi koje nema zahvaljujuci njima dvoma, a pogotovo Ivanu - zaključio je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

Iako je na ratnoj nozi sa Miljaninom majkom Marijom, za sve što čini za Željka joj "skida kapu".

foto: Printscreen

- Marija je malom Željku sve, svaka joj čast za to, bez obzira što je smatram mnogo velikim materijalistom. Treba joj skinuti kapu što se maksimalno trudi kad je Željko u pitanju i svaka joj cast. Nadam se da će i Milja ubrzo da se opameti i ono juče što me je zvala neka ne radi više, naljutiće se Beboni - rekao je.

