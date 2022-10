ZORICA MARKOVIĆ I JELENA GOLUBOVIĆ U KLINČU! Orila se Bela kuća zbog Ćertića i Kristijana, HAOS! (VIDEO)

Tokom emisije "Izbor potrčla" voditelj Milan Milošević započeo je prvu temu sa zadrugarima, a potom je nastao opšti haos u Beloj kući.

- Ceo dan pljujete Zoricu Marković da je dvolična, kontradiktorna, da je d*peuvlakač. Ko će da ustane i kaže to sad? - pitao je Milan.

foto: Printscreen

- Mislim da je Zorica išla linijom manjeg otpora. Mislim da, koliko god se svađale, mirile, da smo dobre u ovoj sezoni. Počeli su mnogi da se mešaju, pokušali da nas razdvoje, ona je nasela na provokacije pojedinih. Najviše se ogrešila o mene. Minimum je srednji budžet trebalo da dobijem. Rekla je da sam je prodala - ustala je Jelena Golubović.

- Išla si kod Kristijana i žalila se na nju - rekao je Milan.

- Najmanje smo pričali o ukućanima, pričali smo o rijalitiju, njih smo spominjali usput. Pričali smo o Urošu, on je imao mišljenje kako i šta on radi. Rekla sam ovde da Zorica podržava nasilje, jer je meni dala 3.000, a njemu 5.000. Podigla sam budžet i rekla: "Kristijane, u pravu si za Zoricu" - dodala je Jelena.

foto: Printscreen

- Ja sam delila kako sam htela. To jutros sam došla do bazena, svi su mi do jednog rekli da ja podržavam Uroša. Ja imam pravo da radim šta hoću. Kristijan je rekao da me poštuje. Oni su odgovorni za svoja dela - rekla je Zorica.

- Ona se vodila time, tim razgovorom koji sam imala sa Kristijanom, a danas je pokazala to - dodala je Jelena.

- Ako ja podržavam Uroša, a ne podržavam ga... Ti sediš na ušima, ja sam danas rekla - odgovorila je pevačica.

- Zorica propagira verbalni sukob, a Urošev svaki se završi polivanjem. Toleriše Urošu. Nikad za stolom nije osudila - poručila je Golubovićeva.

foto: Printscreen

- Imam svoj način da se ne mešam u tuđe sukobe. Ti si dojadila i meni, i svima time što ponavljaš. Ti imaš sukob sa njim. 24 sata pričaš o Urošu, dojadila si. Pet puta sam ti rekla da me maneš Uroša. Pumpajući priču, odlazeći u pab kod Kristijana, tražila si zaštitu... - nastavila je Zorica.

- Nisam išla da tražim zaštitu - rekla je Jelena.

- Indirektno jesi, i ti i Peca i Neca. Čoveku ste napravili problem - ubacio se Ivan Marinković.

- I ne zaboravimo da je Jelena kroz sve "Farme" vršila psihičku torturu nad drugima, i pobedila je. Nek Uroš sad to radi i nek pobedi. Mene ne zanima sukob Uroša i ostalih. Da Neca i Peca nisu napravili frku, do ovoga ne bi došlo. Ja ne znam šta se desilo i ne zanima me. Ja sa Urošem samo imam komunikaciju i na tome se završava. Ne možeš da me okreneš protiv Kristijana - dodala je Zorica.

- Marina je rekla da ja podstrekujem nekoga. Kad budem tužila Uroša, tužiću i Marinu - govorila je Jelena.

- Ne vadiš Uroša iz usta. Drugo, šta svađaš Zoricu i Kristijana, praviš problem? - iskritikovala ju je Marina.

Kurir.rs

Bonus video:

03:18 Zorica Brunclik se kroz suze prisetila Šabanovih reči o Mihajlovoj svadbi