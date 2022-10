MARINKOVIĆ DO DETALJA OPISAO ODNOS SA MILJANOM KULIĆ! Evo šta se sve dešavalo van kamera, progovorio o DNK TESTU! (VIDEO)

Ivan Marinković progovorio je o odnosu sa Miljanom Kulić i otkrio detalje njenog porođaja.

On je do detalja objasnio kako se sve odvijalo.

- Ko je rekao da nisam preuzeo odgovornost? Trenutak kad se Miljana porađa. Ja sam hteo da dođem u porodilište da vidim dete, niko me nije ni zvao, a ni sprečio. Ona je bila tu, pričali smo, došla je Marija i bila super sa mnom. Trebali smo ponovo da se čujemo i da dođem na izlazak iz bolnice. Rastanak sa Miljanom je bio sasvim normalan. Uvek je postojala njena želja da ima bliskost sa mnom, a ja sam to još davno u više navrata njoj rekao da ne želim ništa sa njom. Ona je tripovala da sam je voleo, bio zaljubljen... Na autoputu su se dešavali čudni pozivi, gluposti neke, neki pozivi i poruke koji su se nastavili narednih nedelja. U jednom momentu sam bio primoran da je prijavim operateru jer me je zvala dan i noć - rekao je Ivan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nije mi ni pretila ni maltretirala, zvala me je sa 280 raznih brojeva. Više se nisam ni javljao da kažem halo, znao sam da je ona. Ona je izašla iz bolnice i napravila žurku gde sam dobio poziv, ali sam saznao da više pravi to za rijaliti učesnike. Želela je da sve to bude ekranizovano, kao što i jeste. Ja sam od kuće gledao i ona je objavila da je otac NN lice, to je možda uradila i pre svega ovoga, jer ja za to nisam ni znao. Nakon toga nisamo imali kontakt. Oboje smo dugo bili u rijalitiju. Par meseci je opet bilo nekih čudnih poziva. Ja sam u januaru ove godine dobio poziv da se vidimo, najnormalnije, prvi put sam osetio da je to njena želja. Ja sam prošle godine dok je bila ovde doneo poklone. Jelena moja je bila sa mnom, čak je i potencirala da se krene sa neke nulte tačke. Miljana je rekla da bi mogla i Jelena da dođe, bila je fina i kulturna. Šokiralo me je što su me na vratima predstavili kao oca - rekao je Ivan.

- Odbio sam alkohol, Miljana je nešto dobacivala i provocirala, Siniša ju je simirivao. Posle sat vremena je uletela njena sestra i osula neku paljbu po meni. Poenta je da su oni zamišljali da ja objasnim i nadoknadim četiri godine za sat vremena. Marija i Siniša su mi na izlasku rekli da kad god hoću mimo Miljane, mogu da dođem. Posle je nastavila da mi šalje poruke na Instagramu. Čestitao sam rođendan, nisam mogao da dođem - rekao je Ivan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pitali su me da li se kajem, ja sam rekao da se kajem zbog čina, ali ne i zbog novog života. Nemam neki osećaj da je to moje, znam da je čudno i neću se pravdati. Znam kako ljudi to gledaju - rekao je Ivan.

- Ja sa svojom ženom živim i želim sa njom porodicu. Ne vidim nikakv spoj sa Miljanom Kulić. To je trebalo da se napravi najbolje moguće za dete, prepreka je naša odsutnost. Pokušao sam da to krene normalmnim putem, sa moje strane je urađeno sve, ali ona nije bila ta. Skoro mi je poslala poruku: 'Ovo ću sudski da rešim, retroaktivno ćeš da mi platiš alimentaciju' - rekao je Ivan.

- Odakle sad taj bes kod naroda koji je izazvao intervju koji je tvoja devojka dala? Rekla je da je spremna da se bori da dobiješ starateljstvo - rekao je Milan.

- Jelena od kad smo stupili u vezu nije nijednom meni prebacivala to, kako je vreme odmicalo ona mi je pružala podršku. Ponekad je i bila inicijator, čak je i govorila da joj je Miljana jako simpatična bila do trenutka kad sam bio u Nišu. Od tad je Jelena smatrala da ona nije normalna. Nije mi Jelena rekla da će bilo šta o tome komentarisati. Bilo je situacija da me je većina ljudi savetovala da uradim DNK, ne jer sumnjam, nego jer nisu želeli da me spoje sa Milajnom, ali se nisam obazirao jer bi to sa njene strane bilo ultra medijski propraćeno - rekao je Ivan.

Kurir.rs