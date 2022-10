ZORICA MARKOVIĆ IZVREĐALA BOJANIĆEVU CELU PORODICU! Bane se oglasio i otkrio šta misli o svemu: "Bio mi je šok!"

Stariji sin pevača Miloša Bojanića, Bane Bojanić, vratio se nedavno iz Amerike s porodicom, dok je mlađi Mikica učesnik ove sezone Zadruge. Tamo se sukobio sa Zoricom Marković, koja nije imala lepe reči ni za njega ni za porodicu Bojanić, što traje već danima, pa se tim povodom se oglasio i Bane, nakon što je to prvo učinio njegov otac.

"Prvo mi je bio šok, a onda sam se posle nasmejao. Nisam čak ni oca pitao da li odranije postoji nešto između njih, jer me nije interesovalo da ja ispravljam neke krive Drine, niti Mikica to treba da radi. On je tu ispao džentlmen, jer nije uzvratio istom merom! Miloš i Zorica se poznaju mnogo godina, da li tu ima nešto od pre, ne znam. Svakako je njeno ponašanje neprimereno i to je baš bezveze, ali to je Zorica", istakao je Bane i otkrio kako se osećao u momentu kada je njegova porodica bila na meti ružnih reči i uvreda.

foto: Kurir televizija

"Nije me uvredilo, zato što mene mogu da uvrede ljudi koji su mi dragi, ljudi sa kojima sedim svaki dan, a ovako mi na jedno uđe, na drugo uzađe", rekao je pevač, koji je u Zadruzi imao priliku i da se suoči sa Zoricom nakon svega.

foto: Printscreen/Zadruga

"Posle tog incidenta sam pevao tamo i kako sam došao, prva osoba na koju sam naišao je bila Zorica. Odmah me je zagrlila, rekla mi je: 'Pukla sam, izvini', ali rekao sam joj da ne brine i da nije lepo da celu porodicu naziva kako je nazvala. Pogotovo što zna Mikicu od pete, šeste godine, mada nisam hteo da produbljujem priču", otkrio je Bane, koji kaže da je zadovoljan kako se Mikica ponaša, ali da mu je dao savet da se malo aktivira.

Kurir.rs/Grand.online

