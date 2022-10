"AKVARIJUM JE PUN RIBICA, ALI PECAROŠ ZNA ŠTA RADI" Moka Slavnić otkrio da li će Zvezdan sa Majom PREVARITI ženu! U JEDNO UBEĐEN

Zoran Moka Slavnić kaže da mu se sviđa Maja Marinković, ali da njegov sin Zvezdan neće prevariti suprugu Anu u "Zadruzi".

Moka je reagovao na to što je Zorica Marković, kao ovonedeljna gazdarica, odlučila da starletu i bivšeg osuđenika izabere za potrčke i pošalje ih da zajedno spavaju u izolaciji.

foto: Printscreen/Zadruga

Pevačica je naglasila da je to učinila jer smatra da se Maji sviđa Zvezdan.

- Maja mi je veoma simpatična. Borac je i to mi se sviđa. Nemam ništa protiv nje - počinje priču Moka.

foto: Dado Đilas

Na pitanje da li se plaši da će starleta rasturiti brak njegovom sinu, kao što je učinila Marku Janjuševiću Janjušu i pokušala Peci Popoviću, slavni košarkaš odgovara:

- Ne! Ne zanima me šta je Maja radila u prošlosti! To je sve rijaliti igra Zorice Marković, na koju ima pravo. Mada, u prvi mah me je iznenadila ovim postupkom, jer se sa Zvezdanom druži. On ima čvrst karakter i neće prevariti ženu! Nevenčanu suprugu Anu voli i poštuje. Akvarijum je pun ribica, ali pecaroš uvek zna šta radi - priča Moka i otkriva kako je Ana reagovala na to što je Maja bacila oko na njenog muža:

foto: Printscreen/Zadruga

- Ona je svesna svojih kvaliteta. Ne boji se Maje, niti bilo koje druge žene.

Moka Slavnić kaže da je ponosan na sinovljevo učešće u "Zadruzi"!

- Pokazao je kućno vaspitanje i na to sam ponosan. Ljudi mi prilaze i govore da je veoma kulturan i srećan sam zbog toga. Jedino mi se ne sviđa što je toliko miran i ćutljiv, jer kod kuće ne mogu da dođem do reči od njega - priča on.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

02:59 DOK SAM PEVALA, VIDELA SAM MEČKU SA DAIRAMA Lepa Lukić otkrila kako se provela u Šapcu na vašaru NASTAO HAOS IZAŠLI POVREĐENI