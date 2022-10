"KAD NEKO KAŽE DA MU SE JA SVIĐAM, SIGURNO IMA DEVOJKU!" Ana Spasojević RAZVEZALA jezik, OBRUŠILA se na ove zadrugare! (VIDEO)

Ana Spasojević prokomentarisala je rijaliti dešavanja koja su se dogodila na žurci i posle nje i o kojima bruje svi zadrugari.

Posle žurke bilo je i mnogo akcije. Ivan Dragić i Aleksandra Momčilović, te Bilal Brajlović i Anita Stanojlović, bili su najprimećeniji.

Ana Spasojević je, sudeći prema njenim izjavama, razočarana što još nije našla momka u Zadruzi.

foto: Printscreen/Narod pita

- Kad neko kaže da mu se sviđa Ana Spasojević, taj sigurno ima devojku. Ivan Dragić je rekao da mu se sviđam, Bilal takođe, jednostavno kažeš sviđa ti se Ana Spasojević i sigurno imaš vezu ili kombinaciju - rekla je Spasojevićeva.

foto: Printscreen YouTube

- Kako komentarišeš Bilalovo ponašanje? - upitalo je Spasojevićevu Drvo.

- Užas, jer znam šta meni priča. Sinoć je pokušao da me poljubi i bio je fin prema meni. Ja da se poljubim i uđem u bilo šta dok nisam sigurna, naravno u glavi nisam čista sa emocijama da bih tek tako uletela u vezu. Vidim šta radi, isto kao Marko. Stavila sam mu sve do znanja, pao je na testu po drugi put. Sinoć je bio pijan i verujem da se pola ne seća. Bolje je njemu da se voza sa klinkama, mislim da od toga nema ništa zbog njegovog ponašanja. On da je normalan, možda bi se nešto desilo, on meni jeste simpatičan. Anita je stvarno katastrofa kako se devojka ponižava - nastavila je Spasojevićeva.

- Šta ti je osim sinoćne žurke ostalo upečatljivo? - upitalo je Drvo.

- Ovo sa Danijelom i Uršom. Devojka ušla, prvo Bilal, pa Danijel, sinoć se ljubaka sa Damirom, koji nije reč progovorio. Neke stvari su mi baš katastrofa i odvratne, to trčanje Anite, ove devojke oko Bilala i Danijela, ne zna koja će gde... Ovo sa Mićom i Urošem, bljak - zaključila je Spasojevićeva.

Kurir.rs/Stefan Božović

Bonus video:

00:14 Ana Spasojević se pohvalila medaljama