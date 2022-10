"ALKOHOL IM JE IZGOVOR" Lepi Mića osudio SEKS Aleksandre i Dragića, a ova zadrugarka ga je najviše RAZOČARALA, bez dlake na jeziku

U toku emisije "Radio amnezija" Nenad Aleksić Ša i Miljan Vračević ugostili su Lepog Miću, Maju Marinković i Marka Markovića.

- Zorica je rekla da si zaljubljena u Zvezdana - rekao je Ša.

- To nikada nije izašlo iz mojih usta. Ja znam ko je moj izbor, ja ću pokazati da li je tzako ili nije, znam da se za mene vezuju zauzete osobe, kao što su Janjuš, Peca, od mene se očekuje krv i meso, ali od mene to veše nećetwe videti - rekla je Maja - rekla je Maja.

foto: Pritnscreen

- Mnoge stvari koje sam rekaoUrošu, iza toga satojim. Izvinio sam se za hotel, jer sam rekao da je mazao fekalijama wc šolju, ali je za ostalo priznao sma da je kriv. Za ono za ta znam da je kriv sam se izvinio, za ono što nije ne želim da poričem. Zamisli da se vidi da on nije to uradio, a da ga ja krivim, ne želim da ga krivim. Ja ne želim da ja budem nečija oaza mira, ako vređam Uroša, sve smo j+rekli jedan drugom, ja sam se izvinio. Ostali neka viode svoju računicu šta je i kako je. Mislim da je na sastanku svako morao da kaže kakav stav ima, nije bitno o kome je reč. Ja znam da mi je njih dvadeset reklo da je Uroš to uradio. Ko je to uradio, neka mu je na obraz. Ja sam čovek koji se uvek borio za neke stvari i pravdu. Dokazao sam da se ne bojim nikoga, kada sam napravio neku grešku - rekao je Mića.

Vidno si razočaran u ANitu, u koju si verovao - rekao je Ša.

foto: Pritnscreen

Da, sada se vraća film da je Bilal bio u pravu. Anita je meni draga zbog neke njene priče, jha imam žensko dete, znam kakva je Anitina priča. Ona tera inat nekom, a sebe blati. Možda je ovo sada što pokazuje ona, možda je sve ovo sa Bilalom ono što jen zapravo ona. Ona je dete, sa njom ću da popričam, pa ću da vidim kako i šta je. Ona nema karakter nikakav, ali ovo što radi mnog govori o njoj. Sa njo ću da porpičam, to što radi, sebi radi. Njoj je bitan samo njen hod, kako izgleda i da li se o njoj priča. Uradila je sinoć jako sraman potez - rekao je Mića.

- Sinoć je rekao neko od devbojaka da muškarci padaju na lake devojke, Bilal je rekao da voli lake devojke - rekao je Ša.

- Ivana ga juri juče, jedna je pored njega, treća ga gleda, ja mislim da takve devojke ne vrede, ali neka radi šta god želi, ako njemu to odgovara. Ana Spasojević ima emocije prema Marku, sve je ovo meni smešno. Maja Aleksandra Momčilović je meni rekla da se poljubila sa Ivanom, rekao sam joj da stane tu. Ona se je*ala sa njim posle pola sata. Šta ja tu da radim? Njih dvoje su imali se*s, a sad se ni ne poznaju, to je jako ružno - kazao je Mića.

- Ne treba da se krivi on, ona je tako izabrala - rekao je Ša.

foto: Pritnscreen

- Ja bih na njegovom mesestu nju predstavio kao devojku, ali je ona kriva jer je tako odlučila - rekao je Mića.

- Ona se poverila drugaricama ovde da je on samo se*sualno privlači - dodao je Ša.

- Neka, ali onda se istuširaš i iz*ebeš i završiš posao. Ne želim ja da morališem, treba da se je*u, neka se je*u, se*s je zdrav, ali neka bar ima neku draž. Čekaju žurku, da se napiju, da bi imali opravdanje za svoje postupke. Sauer će nas najviše ovde zabaviti, zapamti tzo, on kad cugne će pokazati svoje lice. Ne bih više da dajem neke dodatne komentare za ostale, ja mogu ta hoću, neka dobro znaju sa kim se kače - kazao je Mića.

- Ja sam došao i čestitao Dragiću i čestitao, rekao sam mu svaki utorak da bude sa drugom devojkom - rekao je Marko.

- Što nisi bliži sa njim? - upitao je Ša.

- Mislim d aima neki animozitet prema meni, i poret toga što je demantovao - kazao je Marko.

- Ja samo hoću da kažem za Aleksandra možda nije uradila dobru stvar, ali ni Ivan nije u pravu - dodala je Maja.

- Mislim da je Anita htela nešto sa mnom zbog priče, dala je naše prepiske, pokazala je sada sve. Ne bih više sa njom da budem više u kontaktu - zaključio je Marko.

Kurir.rs