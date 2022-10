AJFONKA PROGOVORILA O MAJINIM AVANTURAMA Tijana razvezala jezik, kaskadera ponizila kao NIKO, a OVOG zadrugara diže u NEBESA

Maja Marinković, podigla je veliku prašinu svojim učešćem u Zadruzi, a sada se oglasila starletina drugarica Tijana Maksimović, poznatija pod nadimkom Ajfon, i dala svoj sud o Marinkovićkinom ljubavnom izboru.

Naime, Marinkovićeva je za kratak vremenski period uspela da osvoji srce Marka Markovića, ali bude i povezivana sa još nekim svojim cimerima, kako zbog romanse, tako i zbog svađa, a Ajfonka ističe da je preponosna na nju:

- Prvo da kažem da mi nedostaje i da deset puta dnevno krenem da je pozovem i onda se setim gde je. Maja je ove sezone pokazala šta znaci ponašanje jedne gospođetine! Preponosna sam i ima moju podršku - započinje Tijana na samom početku razgovora, a onda je otkrila kako gleda na njen odnos sa Markom:

- Što se tiče njene veze sa Markom, što da ne?! Lep dečko, pametan, pažljiv. Nije Indijanac kao prethodni njeni izbori. Ne mislim da je ušla namerno u taj odnos, jer ona je ipak Maja, nema kome da bilo šta da pokazuje, ona šta poželi - može da ima. Ona radi kako hoće.

Tijana se dotakla i spekulacija da se Maji zapravo dopada Zvezdan Slavnić:

- Što se tiče druženja nje i Zvezdana, ne vidim ništa loše, pa ona ima drugove i napolju. Zvezdan je toliko fin i kulturan i smatram da sa takvima treba da se druži i provodi vreme. On nije njen tip i previše je miran za nju. Mislim da tu nema ničeg više od prijateljstva - ističe Maksimovićeva, pa se osvrnula i na Majin rat sa Aleksandrom Nikolić:

- Joj, to sa Aleks, te svađe. Ne volim to! Ali mislim da dosta uticaja na Aleks ima Dejan, on utiče loše na nju. Da nije njega, tih svađa ne bi bilo. Sa Takijem se čujem svaki dan, mnogo ga poštujem i cenim, i svi smo preponosi na Maju - kaže Ajfonka.

Tijana se dotakla i Uroša Ćertića, a o njemu i nije baš imala reči hvale:

- Uroš je ozbiljan rijaliti igrač, po mom mišljenju iritantan, ali jak za igru. On samo traži marketing. I da, shvatili smo da je kaskader - zaključuje Tijana Ajfon.

