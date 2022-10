STANIJA JE OVAKO GOVORILA O VEZI MAJE I MARKA! Najavljivala HAOS, pričala da Maja IGRA IGRU, a sad pukla tikva posle 10 dana!

Stanija Dobrojević otvorila je dušu nakon duže medisjke pauze i progovorila o vezi svoje nekadašnje drugarice Maje Marinković i bivšeg partnera Marka Markovića.

- Nisam se razočarala, desile su se i neke druge stvari, kao slučaj sa Sandrom. Sada sam odlučila da prokomentarišem ovaj slučaj i da se nakon toga više ne oglašavam po pitanju toga. Ne želim da znam njihov svaki korak, to me ne zanima.

foto: Kurir Privatna Arhiva

Kako si reagovala, kada si videla da se nešto dešava među njima?

- Bilo mi je normalno da se on upusti u neku vezu sa nekom devojkom tamo, između ostalog i sa njom.

Video-klip iz "Zadruge 2", je postao viralan na društvenim mrežama, ti si tom prilikom istakla Marku Markoviću da on može da bude sa Majom u bilo kom momentu, kada on to poželi. Da si je Maja mešala u vaš odnos?

- Mešala se u "Zadruzi 2" dosta, ali mislim da ima dosta više materijala koji može da se nađe od toga.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Nenad Kostić, Printscreen/Instagram

Da li si očekivala ovakav potez od Maje?

- Nisam očekivala, ja tako nešto njoj nikad ne bih uradila. Car i Janjuš me prate na Instagramu, pišu poruke, ali ja nikada nisam odgvorila na njih, niti ih zapratila. Ona nije moja bliska prijateljica, ali ja imam takav stav, da ne diram kako biše, tako ni sadašnje momke mojim poznanica i prijateljica. Svi smo mi različiti, Bože moj.

Da li misliš da će njihova veza potrajati, ili će doći do kraha, nakon prve trzavice?

- Dajem im fore mesec, dva, da će sve biti kako treba, a onda očekujem haos.

Da li je reč o njenim istinskim emocijama, ili je njena veza sa Markom inat ili revolt prema tebi?

foto: Printscreen

- Ima svega po malo, ali Maja mudro igra igru, ovo je više njen ego i dokazivanje. On njoj jeste simpatičan, ali ne verujem da je mnogo 'zagrizla'.

Podsetimo, Maja Marinković je u emisiji uživo raskinula sa Markom Markovićem.

Kurir.rs/Pink.rs

