"IMAM SNIMLJENE PORUKE U KOJIMA ADAM ĐOGANI PRETI MOJOJ ĆERKI" Šok tvrdnje majke Tamare Nikolić, rijaliti par napolju imao DRAMU!

Majka Tamare Nikolić, Suzana prvi put u javnosti govori o ćerkinom odnosu sa Adamom Đoganijem.

Tamara Nikolić, poznatija kao DJ Tamaris tokom boravka u rijalitiju uplovila je u ljubavnu romansu sa Adamom Đoganijem, inače, njenim bivšim dečkom iz spoljnog sveta.

Tamarina majka Suzana se prvi put oglasila, pa je otkrila sve detalje burne veze njene ćerke Tamare i mladog Đoganija.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam u šoku! Iskreno, pričam sada, nisam htela da se oglašavam, ovo je prvi put! Vezano za sinoć, što se dešavalo, i što se dešavalo ranije, ne razumem Tamaru zašto je ušla u priču, kad je znala sa kim ima posla, ja to sebi postavljam pitanje svaki dan. To nasilje, ograničavanje, što se tiče njenih saradnji, sve je bilo ograničeno kao u Zadruzi, kada bi ona pružili neku vrstu otpora, to bi bilo drvlje i kamenje isto kao i u Zadruzi, ne znam šta joj se desilo. Možda je bila zbunjena! Možda se malo izgubila u tom prostoru, prvi put je u tom zatvorenom prostoru. Imala je poluinformacije šta se i kako dešava tamo, bila je zbunjena. Njegovi su već igrali rijaliti, igraju i dalje - govori Suzana i dodaje:

foto: Damir Dervišagić

- On je video da ona ulazi, bivša, lepa priča. Ona je toliko iskrena u svemu, nije vaspitana da pljuje i vređa, njen otac je bio gost u kući samo... Nadam se da će se otrgnuti tog odnosa, ja imam snimljene stvarčice, kako joj je pretio u porukama, nije mu prvi put da joj psuje majku. On je posesivan, ljubomoran, ona nije mogla da diše od njega, gušio je. Ovaj stan plaćamo Tamara i ja, ja sam čak i napustila stan, oni su bili mesec dana u ovom stanu, ako njen dečko plaća stan, kako ga nije sramota da bude tu, tebi nije mesto tu. Ja očekujem od njega gomilu uvreda i laži, psihički se pripremam... Svaki svoj dinar je krvavo zaradila! Sve što je mogla da bude splavaruša, lepa je devojka, mogla je da se uda za prebogatog momka, nije to uradila, jer ona želi da ima svoj dinar! Jako se loše osećam, imala sam i privatne stvari da rešavam, van Zadruge život ide, ne znam kome je teže, njima tamo ili nama ovamo.

foto: Printscreen/Zadruga

Za kraj ističe da postoje prepiske u kojima Adam preti njenoj ćerki pre Zadruge, a onda i da nije pričala sa ćerkom jedno vreme, kada je Đogani živeo u njenom stanu, zbog čega je zadrugarkina majka napustila Beograd.

- Ja sam bila besna što je bila sa njim, ja sam otišla iz Beograda, ali mislim da su raskinuli otprilike u aprilu. Ona je u tom odnosu bila iskrena, ako je nekoga ukanalila, ukanalila je sebe. Nek istrpi te udarce, sama je kriva - kaže Tamarina majka.

