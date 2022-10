OTAC ZADRUGARA JE UTICAJNI BIZNISMEN U SRBIJI! Karađorđe zbog rijalitija izbacio sina iz kuće, Božina sestra iznela SVE DETALJE!

Zadrugar Boža Džons u rijaliti "Zadruga 6" ušao je kako bi se proslavio u ulozi pevača i svoj talenat istakao.

Međutim, o njegovom životu i porodici se malo zna. Naime, otac Karađorđe Ristanović, jedan od uticajnih biznismena u Srbiji, ima razvijen biznis u Irigu, a poseduje pekaru i restoran, a podigao je i crkvu njegovim preminulim roditeljima, kao i vilu, koju je nazvao po imenu supruge Gordane, koja mu podarila šestoro dece.

Nakon što je roditeljima saopštio da ulazi u rijaliti, Karađorđe je besno reagovao, jer nije želeo da mu njegov sin naruši ugled koji je godinama gradio.

foto: Kurir

- Kad je Karađorđe saznao da Boža ulazi u Zadrugu, pozlilo mu je, čovek nije mogao da dođe sebi, odmah je tražio sećera i vode. On je čovek koji je godinama gradio ugled, ljudi sa poštovanjem pričaju o njemu i njegovom radu, kao i o podrodici. Oni su veoma uspešni i godinama grade svoj biznis - započinje izvor za Rijaliti i dodaje:

- Božin otac Karađorđe je pokušao da ga odgovori sina od ideje da uđe u rijaliti, ali on nije hteo ni da čuje, već je nastavio po svom. Tu su se posvađali, ali to nije bilo strašno, nego Boža je hteo pošto poto da uđe u rijaliti, a njegovom ocu je samo prolazilo kroz glavu šta njegov sin može da ispriča i da li će srušiti do sada gađeni ugled porodice. Situacije se malo zahuhtala pa mu je otac rekao: ,,Izlazi napolje, derište razmaženo, radi šta hoćeš!" to Boži nije ništa značilo, nego je ipak mrtav ladan ušao u unutra. Posle par dana, pre nego što je ušao u Zadrugu, čuo se sa ocem, koji mu je rekao rekao da ga podržava, ali da smatra, da karijeru pevača može da izgradi i van rijalitija, ali kada je već izabrao ovaj put, da će ga podržati koliko on bude bio u stanju - završava izvor.

Nakon što su pojedini zadrugari tvrdili da je Boža "muška Miljana Kulić" i da je progonitelj mnogih poznatih ličnosti, njegova sestra Božana Ristanović samo za Rijaliti je poručila:

foto: Pink.rs

- Nije tačno da mog Božu zovu muška Miljana Kulić, on se uvek trudio da bude u blizini svih poznatih zvezda, odlazio je na koncerte njemu omiljenih pevača i pevačica, jer je uživao da ih sluša i uči od najboljih kako oni to rade na bini pred nekoliko hiljada ljudi, baš kao što je naša najveća zvezda Ceca Ražnatović. On je pokušavao da sa tim zvezdama stupi u kontakt, koji će mu kasnije značiti u karijeri, jelte, kao što bi svako od nas uradio i da napravi fotografije sa njima. Jednostavno živi i voli estradu od malih nogu, voleo je da peva, kada su bile neke porodične proslave, on bi imao svoj performans pred svima, voleo je pažnju roditelja, rodbine koji su sedeli tu. Prija mu društvo kolega već ostvarenih pevača, ne amatera - govori Božana i nastavlja:

- Mnogo puta je čekao pred Cecinom kućom, gde je pokušavao svaki put da se u Irig vrati sa nekom novom slikom i da se pohvali u društvu, a kasnije i na društvenim mrežama. Postoji samo jedna poznata devojka koju je on proganjao, u pitanju je jedna starleta, kojoj ja ne bih da dajem na važnosti. No, kad me već pitate, ja ću reći, u pitanju Atina Ferari, oni su imali kratkotrajnu aferu, ništa specijalno. On je nju jurio, ona njega isto, bilo je to stvarno haotičan period.

Kurir.rs/Republika.rs

