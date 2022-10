"IGRAM SE SA NJEGOVIM OSEĆANJIMA, ON JE ISTI FILIP CAR!" Maja progovorila o sukobu sa Bilalom, evo šta se dešavalo pre HAOSA!

Maja Marinković kod Drveta mudrosti otkrila je detalje sa žurke gde su se desili brojni sukobi između zadrugara.

- Hteli smo da napravimo sprdnju iz dosasde. On je pao na testu u hotelu. Anita ga je zvala u hotel da se polkjube i to se desilo. A polivanje mene pivom, je baš bilo ružno. On i ja smo se raspravljaji, on je pokazao svoju lošu stranu. Jelena Golubović smatra da se on izrevoltirao jer se ja igram sa njegovim osećanjima. On je bre namazan svim bojama. Ja se igram sa svim i svakim ali ne zlonamerno, meni ne treba monotonija, zato sam ja raskinula sa Markom. Meni je greška sa Milicom pala kao kec na deset. Sa Bilalom sam htela da se šalim i da se igram, a on je napravio glupost - rekla je Maja.



- Ma drvo on je meni konstantno prilazio tokom žurke, pa me je čak i liznuo po licu. Zamerila sam mu provociranje, a on je imao haos sa svima. Bilal je neko po podseća na Filipa Cara, pogotovo kad popije i jako voli žene - rekla je Maja pa je komentarisala Anu Spasojević:

- Ona je zagrejana za Marka Markovića i dalje, ona zna šta Bilal radi i zato ostaje sa njim. Ona je rekla Bilalu za zadatak i zato je on tako reagovao. Ja zaslužujem izvinjenje, a da li će on to uraditi videćemo, ja sam jako ljuda.

