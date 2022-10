VIKI MITROVIĆ UPOZNALA FRANJA OSMAKČIĆA! Bivša zadrugarka progovorila o odnosu sa Markom, javno obelodanila SVE DETALJE!

Buran ljubavni odnos Viki Mitrović i Marka Osmakčića obeležio je prethodnu sezonu Zadruge, a sada je bivša rijaliti učesnica progovorila o pomirenju sa rijaliti ljubavnikom.

Naime, nakon što je abortirala njihovu bebu, Viki je nedavno pomislila da je ponovo ostala u drugom stanju, a sada je priznala da, iako priželjkuje, još uvek nije spremna da osnuje porodicu s Osmakčićem.

- Nedavno je test pokazao da sam trudna, međutim, ultrazvuk je otkrio da je u pitanju lažna uzbuna. Mislim da je meni i Marku suđeno da imamo bebu, već sam jednom s njim zatrudnela u rijalitiju, ali iskreno trenutno nisam spremna da s njim osnujem porodicu. Moram da se posvetim sebi, svom detetu i odnosu s njim, ali trenutno nisam spremna ni za šta više od toga. Moramo da poradimo i na poštovanju i na poverenju da bismo mogli da gradimo odnos - rekla je Viktorija, koja je prokomentarisala i to što njihove porodice ne odobravaju ovu vezu.

- Upoznala sam samo Markovog oca. Moja porodica se ne meša u moje odluke i ne upoznaje moje momke. Smatram da zasad nema potrebe da potenciramo upoznavanje s porodicom, to treba spontano da dođe. Sviđa mi se što je naš odnos mnogo smireniji nego u rijalitiju, nema toliko svađa i drame. Kada smo zajedno, mi odlično funkcionišemo. Međutim, čim se raziđemo vidi se koliko nemamo poverenja jedno u drugo - objasnila je zadrugarka.

- Iskreno, ne znam šta Robert time želi da postigne, mislim da mi se na ovaj način sveti zbog mog odnosa s Markom i da ovo radi zbog sujete. Boriću se za svoju ćerku i nadam se da će se postupak završiti u moju korist. Meni on nije bitan u životu, sem kao otac mog deteta - objasnila je Mitrovićeva, koja priznaje da je imala greške tokom boravka u Zadruzi.

- Uvidela sam dosta svojih grešaka, svesna sam da će moja ćerka postavljati pitanja kad poraste i da će imati prilike da vidi snimke mog neprikladnog ponašanja. Još uvek ne znam šta ću joj tada reći, nadam se da ću na neki način moći da joj objasnim. Mislim da će razumeti da sam bila mlada i da sam grešila kao i svaka osoba - zaključila je Viki.

Tokom boravka u Beloj kući Viki je rekla da se bavila najstarijim zanatom, ali kako tvrdi, to je slagala.

- Rekla sam da sam se bavila prostitucijom i svesna sam da će me to pratiti do kraja života. Znala sam da će me neko optužiti da sam prostitutka, pa umesto da se branim, bilo mi je bolje da to sama za sebe kažem - objasnila je Mitrovićeva.

Iako većina rijaliti učesnika teži ka tome da se bavi javnim poslom, Viktorija je otkrila da ne želi da bude deo te priče.

- Ne planiram da ulazim ponovo u rijaliti, imam novac koji planiram da uložim u adekvatan posao, ne žurim. Ne želim da se bavim javnim poslom, nisam pevačica, ne vidim sebe kao voditeljku i mislim da nemam šta da tražim u medijima. Ne prija mi da mi se prati svaki korak, iako je to u početku zanimljivo, jako brzo dosadi i bude napor - zaključila je ona.

