"ALEKS NE MOŽE DA PROMENI DUŠU PROSTITUTKE" Maja napala Nikolićevu zbog OVOGA, pljušte uvrede za stolom! POMETNJA (VIDEO)

Voditeljka je pročitala pitanje za Aleksandru Nikolić vezano za Miljana Vračevića, a u raspravu se umešala Maja Marinković.

Maja je pritom izvređala Aleksandru, iako su se na ulasku u rijaliti pomirile.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zašto si mu stalno glumila drugaricu ako si oetila da oseća nešto prema tebi? - pitala je voditeljka Aleksandru za Miljana.

- On je meni prvi glumio druga! Više puta sam ga zamolila da ne pravi priču i da ne potencira nešto - odgvorila je Aleks.

- Neka bude da je tako, ali zašto si ti onda podgrevala te priče kroz pivo ili čokolade? Ljudi, ja ovoj devojci nisam ružnu reč rekao! - pravdao se Miljan.

- Ti si taj koji je radio protiv mene! - brecnula se Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da se razumemo, ona pokušava da se promeni, ali ne može da promeni ku......u dušu! Oseća mržnju prema meni, kupila je pivo Bilalu da bi ga nagradila za to što me je polio i to je jasno ko dan! - dodala je Maja.

- Moguće da je to bilo vezano za Maju, tako i jeste izgledalo! - dobacio je Brajlović.

Mnogi zadrugari su zaključili da se Aleksandri dopala Bilal jer mu je kupila pivo, dok neki smatraju da je time htela da ga časti zbog toga što je polio Maju Marinković. Za vreme reklama Miljana Popović i Lepi Mića su porazgovarali sa njom i Milicom Veselinović.

- Ili igraš protiv Maje ili varaš dečka, ispada tako - rekao je Lepi Mića.

- Ja sam htela da budem dobra sa njim, bolje da budem dobra, nego da me vređa - pravdala se Aleks.

Kurir.rs/K.Đ.

