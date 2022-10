"STANIJA I JA SMO BILI U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI": Marko progovorio o Staniji, ovo o njihovoj vezi niko nije ZNAO

Marko Marković, bivši dečko Stanije Dobrojević, progovorio je o odnosu sa starletom, sa kojom se upoznao u rijalitiju.

- Maja je svoju netrpeljivost prema Aleksandri počela da ispoljava. Ona u sebi nema poriv, u misli poganluka, pa da kroz to kreće rasprava sa recimo Pecom i Necom. Miki sad tera cirkus i to dobija, jer laž koja se izgovori četiri puta postaje istina. Ja sam dao nagradu i podelio - govorio je Miljan.

- Ništa ne razumem, šta hoćeš da kažeš? - upitala je Maja.

- Ne vredi bacati bisere pred svinje. Šalu gleda uvredljivo 80 posto ljudi. Ja Marku kažem nešto za selidbe, a on kaže: "Znaš kako ću ćerku da ti preselim". Nisam ni znao da si radio selidbe - objašnjavao je Vračević.

- Ja znam da se Stanija selila iz jednog penthausa u drugi - dodala je Zorica.

- Stanija i ja smo bili vanbračna zajednica jer smo živeli i delili sve. Kad smo preseljavali stvari moje i njene nosili smo i šta je tu strašno? Selidbe radio nisam. Može da se smeje ko hoće. On mene turira po pitanju toga. On se upalio, hteo je da zasmeje momke ili šta, pa sam mu skrenuo pažnju. Ako tebi to znači, svaka ti čast... - besneo je Marković.

