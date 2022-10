"GLUPA JE, KOPIRA, A NIJE ALFA ŽENKA" Aleks na stubu srama, prva je izvređala Maja, pa Zorica začinila: "Nećeš se udati za Dejana"

Zadrugari su osudili Aleksandru Nikolić kada je dala čokoladicu Bilalu Brajoviću, pa je usledio "rafal" uvreda.

Prva je izlaganje o Aleksandri počela Maja Marinković, koja smatra da je Nikolićeva kopira.

- Aleksandra ima potrebu da bude u pričama gde sam ja. Ušla je šatro da se pokaže kako se popravila. Ali njena prirodna neinteligencija joj to ne dozvoljava. Ne može da dozvoli da bude sporedna tema. Sa Miljaninim izlaganjem se slažem, Zorica je u pravu. Čim čuje da sam ja u priči, odmah se nameće, kao sad sa Bilalom. Citira moje rečenice, samo malo zagrebite u površinu. Ne može ona da bude alfa ženka, ja kidam i grizem kao jedinka, a ona kao jedinka ne može da funkcioniše. Glupa je, nije prirodno nadarena za rijaliti, mora da ima zvezdu vodilju kao što je Dejan. Nije kapacitet. Sve je nabubala, ali je glupa, nema snagu da iznese to. Svojom budalaštinom je napravila ovo, ko sad može da joj veruje? Sama je za sebe rekla da je lažov. Ima dečka, šatro je zaljubljena, dozvoli sebi da lomi tamo jer je dala čokoladicu. Ona voli rijaliti, voli da bude bitna, ima pravo na to, ali neka kaže, nemoj da nas zaj*beva - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zašto si baš sa Bilalom promenila taktiku, a druge gazila? - pitala je Ivana Šopić Aleks.

- Jer sam mislila da je to moguće sa njim. Milion puta pogleda u mene pre nego što uradi nešto. Mislila sam da mogu da izmanipulišem sa njim, nisam - dodala je Nikolićeva.

- Bilal igra svesno rijaliti, prvo je napadao bez razloga. Ovi su potrošna priča, krovna priča su Maja i Aleks, ne vole se tri godine. Maja nikad nije napala Janjuša, nego Aleks za sve. Vani je ista priča - rekao je Lepi Mića.

- Da li se spušta lopta koja se izgovara: "Ja volim Sarajevo, ja volim ćevape". Da li si ti primetio? Ona se njemu direktno obratila da voli to i ja kažem da ovde ima osoba kojoj se poverila da sebe već vidi u Sarajevu. Vi ste se smejali za voz - otkrio je Miljan.

- Aleks, Dejan ti je poručio da gaziš, a sa Bilalom si spuštala loptu, zašto? - pitala je Ivana Šopić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako sa kim.... Nije poenta, ne želim da pričam o tome. Imam odgovor, ali neću da pričam - pričala je Aleks.

- Ti si dala čokoladicu čoveku koji ga je najviše vređao - dodao je Miki.

foto: Printscreen/Zadruga

- O njoj se sad govori, to je njena želja i suština - vikao je Mića.

- Dosta odnosa prema ovim ljudima je sa moje strane lažno. Pokvarena sam, loša, možda i zla, ali to sam ja. Ja sam sve najgore, šta ti ljude traže sa mnom? - pričala je Aleksandra.

- Hoćeš da budeš Maja? Nikad nećeš biti, a ni Dejanova žena - poručila je Zorica.

