"UBEĐEN SAM DA SU BACILI ČINI NA MENE, BIO SAM DRUGA OSOBA!" Bilal ispričao Maji nepoznate detalje iz života, pa spomenuo devojku!

Maja Marinković i Bilal Brajlović iz dana u dan sve su bliži, a sada joj on otkrio nepoznate detalje iz svog života.

- Samo sam jednom bio u vezi - rekao je Bilal.

- Mogu misliti kakav si bio iskreno - rekla ej Maja.

foto: Printscreen

- Prekinuli smo ima možda godinu dana. Najduže mi je psole nej trajalo dva meseca, a sa njom devet. Živeli smo zajedno pola godine- rekao je Bilal.

- Kako se zove, koliko godina ima? - pitala je Maja

- Nije bitno... Malo starija. Dopisivala se jedno veče sa drugim likom. Bila je neverovatno toksična, govorila mi je da sam ja... Zato em boli kad mi ti kažeš to - rekao je Bilal.

foto: Printscreen

- Voleo sam je stvarno - rekao je Brajlović.

- Zašto je ona to uradila? - pitala je Maja

- Nisam je ni jednom prevario. Bilo je možda par puta nekih situacija. ja sam najgori. To zna ceo naš grad, svi to znaju. Zato je sa mnom najzabavnije. Toliko sam joj gluposti praštapo. Pijem najviše, cura za noć koliko hoćeš, a sa njom sam smanjio izlaske 90%, ona je kod emne bila svaki dan. Svi su mi rekli da sam se promenio, brat ej mislio da su bacili čini na mene koliko sam bio druga osoba. Zato sebi ne dozvoljavam to, ne želim da budem debil - rekao je Bilal.

- Ti si budala. Po čemu si ti, šta si uradio? - pitala je Maja

- Bili smo toksični - rekao je Bilal.

- Je l' ste se tukli? - pitala je Maja

- Ne mogu neke privatne stvari da ti pričam, ne želim da se zna - rekao je Bilal.

Kurir.rs