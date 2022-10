NI NE SLUTE ŠTA IM CIMERI SPREMAJU! Zadrugari skovali pakleni plan protiv Aleksandre i Milice, a u sve upletena i ona, ŠOK!

Jovana Tomić Matora osamila se na kauču sa Sanjom Grujić i Miljanom Vračevićem, te su počeli priču o prijateljstvu Aleksandre Nikolić i Milice Veselinović.

- Mnogo stvari me zanima. Ona Igra istine je glupost.Druga stvar, brate, pola stvari u celoj toj situaciji Milica, Aleks, Bilal, pa sad i Marko, ništa mi tu nije jasno. Htela sam da postavim Aleks pitanje: "Kako komentarišeš klip u kom Milica plače". Kad su oni bili drugari? Bilal odavde gleda sve vreme u sto. Maja se pecka sa Markovićem. On je vidi, da ona prilazi na reklamama meni i Marku. Bilal vidi sve to i ne reaguje. Nešto postoji - rekla je Matora.

foto: Printscreen YouTube

- Ja sam ti rekao šta postoji - rekao je Miljan.

- To ćemo da vidimo kad se Milica i Aleks posvađaju - rekla je Matora.

- To moramo što pre da napravimo.Što li je rekao Dejan Aleks, da je bio kod roditelja nekog od zadrugara, učesnika iz Sarajeva? Kod koga li je bio? Bilal? - rekla je Sanja.

foto: Printscreen YouTube

- Kod koga je mogao da ide Sanja - pitala je Matora.

- Onaj Dino je Bosanac, ali nije iz Sarajeva - rekao je Miljan.

foto: Printscreen YouTube

- Oni ni ne pričaju više...Zaboravi šta sam rekla - rekla je Sanja.

- Mislim da je Bilal rekao da ga je Dino ispljuvao.Maja će sad namerno da tera inat Silvani da ne može da prođe do ovoga - rekao je Miljan.

Podsetimo, pre par dana nastao je potpuni haos u Beloj kući, a onda je usledio šok kada se pokrenula priča oko Bilala Brajlovića i Aleksandre Nikolić i čokoladice koju mu je ona navodno poslala preko Milice Veselinović.

Kurir.rs

Bonus video:

03:59 Aleksandra Nikolić ulazi u Zadrugu 6 bez Dejana