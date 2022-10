ALEKSANDRA NIKOLIĆ MORA POD HITNO NA OPERACIJU: Zadrugarki se zamalo slošilo, jaukala od bolova, evo na kakvu intervenciju će ići

Aleksandra Nikolić otkrila je da uskoro izlazi iz rijalitija ,,Zadruga" zbog operacije koja je očekuje, a koja je, kako je ispričala, poprililno komplikovana zbog njenog stanja dojke.

Prošle noći zaratila je sa Mikijem Đuričićem, a ta svađa koštala je bola u grudima. Tokom razgovora sa zadrugarom, kom se jadala, Aleksandra se požalila na bolove koje je u tom trenutku imala.

foto: Printscreen/Zadruga

- Boli me dojka, ne mogu više! Loše mi je! Nek me ne dira više! Ne mogu! Loše se osećam! Ne diram nikoga, majke mi! Ne mogu da izdržim, boli me! Ne mogu ja ovo! - vikala je Aleksandra.

foto: Printscreen YouTube

Podsetimo, Aleksandra i Miki su zaratili, te je tom prilikom pčelar iz Kupinova udario na zadrugarkinu prošlost i izneo šok tvrdnje da je imala intimne odnose sa ubicom, te da je ljubila nekoliko decenija starijeg muškarca sa svega 17 godina, što je Nikolićeva demantovala.

