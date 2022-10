MAJA MARINKOVIĆ DOŽIVELA POMRAČENJE! Urlala iz sveg glasa i vreća cimere: "Sad će sve da leti jezero, stoke!" (VIDEO)

Maja Marinković pobesnela je na cimere jer su tokom kupovine pokupovali pića koja je ona želela da kupi.

- Prodaćete mi vi dve (Anita i Bakša), ne zanima me ništa. Šta glumite? Koji je to bezobrazluk da mi neko uzme sve Guarane, a znaju da samo to pijem. Ana ih je pokupila, napravila se pametna. Klošarke jedne, sve će da lete u jezero. Ne znam šta glume ove budaletine. Anita, šta se ti smeješ?- upitala je Maja.

foto: Printscreen

- Smejem se zato što mi se smeje, ja nisam bila u prodavnici, ne pitaj mene - kazala je Anita.

- Šta da ti ja radim - kazala je Bakša.

- Nismo samo mi uzele - rekla je Anita.

foto: Printscreen

- Ko je pokupio sva pića? Ko? Sad ću sve da im pobacam - rekla je Maja.

- Bila su pića za trebe, prve su ušle Bakša, Ana - rekla je Anastasija.

- Ti si bezobrazna, mafijaš ovde - rekla je Bakša.

- Ne mafijam, znate da samo to pijem - kazala je Maja.

- Uzele su Milica i Ana, ali ja ne gledam ko će koliko uzeti - rekla je Bakša.

- Stoke jedne debele - rekla je Maja.

Kurir.rs

Bonus video:

02:44 Taki o Maji Marinković i pretnjama Jovani Jeremić