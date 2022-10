TAKI OTKRIO PIKANTNE DETALJE O VEZI SA SESTROM NESTALE MARIJANE: Potpisali smo UGOVOR, ona je OPASNA devojka!

Najpopularniji tata među zadrugarima je otac Maje Marinković Radomir Taki Marinković, koji razmišlja o ulasku u "Zadrugu 6", u zavisnosti od razvoja situacije, te otkriva da je mnoge zadrugarke već prevrnuo, kako sam kaže, a onda je izdvojio Maju Kovačević.

Naime, Taki je za Rijaliti otkrio da je Maja potpisala ugovor pre nego su imali bilo kakav kontakt.

- Maju znam odlično, družili smo se onako sportski, što se kaže, znate na šta mislim. Žene mene vole zato što ne pričam puno i ne što valja hvalim se. Ja sam, pre svega, jedan gospodin i to mogu da potvrde devojke u rijalitiju. Reći ću samo da je Maja jedna od onih koja je potpisala moj ugovor, tako da sve ostalo neka ostane između nas. Majče je opasna, ali ona neće dugo da izdrži tamo. Nedostaje joj svašta nešto, pre svega momak, ima zeznutog tipa u Zagrebu, koji je trenutno u zatvoru. Zato mi nije jasno kako je dopustila da je Bojan Savić odmah po ulasku vata za noge. Tu mi je pala u očima, moraš da držiš do sebe, bar nekoliko dana. Tamo devojke uopšte ne drže do sebe, već napadaju kao hijene - počinje Taki.

Šta bi se desilo da sad udeš u rijaliti?

Sad da uđem, sve bi me spopale, to bi bila mrtva trka. Marko Marković i Uroš Ćertić bi otišli u zaborav, obojica su istrenirani i lepi ko lutke, ali na delu nula bodova. Svaka bi bila s čovekom od 50 godina pored njih. Ja sam stariji od njih 30 godina, ali one više vole da budu u mom društvu nego s vršnjacima, oni ih uopšte ne zanimaju. Ako nešto i urade, odmah istrtljaju, a ja mudro ćutim, mislim da to devojkama odgovara. Žene me vole zato što ne pričam mnogo i ne hvalim se.

Kako komentarišeš Majino učešće do sada? - Dok god moja Maja ne pravi gluposti, ja sam miran. Hteo sam da uđem od početka, ali kad su čuli da je Maja pukla sa onom budalom na moru, rekli su mi: "Možeš, ali od Nove godine" jer, realno, kao što vidite, nema rijalitija bez Maje Marinković. Da ona nije tamo, ništa se ne bi dešavalo. Tamo se pola njih ne tušira, smrde katastrofa, to je strašno. Mnogo ih je, nisam video da je neko dobro obučen u kući, nosi markiranu garderobu, osim Maje. Treba da je drže samo zbog toga što je uvek top-napucana i sređena, našminkana, a ne apa-drapa, poput većine, ipak njih gleda milionski auditorijum.

Kroz rijaliti si postao poznat možda i više od nekih zadrugara, kako se nosiš s tim, šta ti kažu kad te vide na ulici? - Skoro sam imao situaciju kada je moja drugarica bila prisutna u jednom frizerskom salonu gde se povela priča o Maji, tu su bile neke poznate novinarke, koje su oplele po njoj, a gospoda je sve uredno snimala i onda pri izlasku me nazvala pred svima i rekla: "E ćao, Taki, evo, završila sam, gde idemo na ručak." Nikad se ne zna s kim sediš, imam doušnike i kamere svuda.

Šta misliš o Majinim izborima muškaraca, prvo Marko Marković, sad Bilal Brajlović?

- Bilal ima neku harizmu, ali mi je pao u očima kad je pljunuo u lice devojku, to je najveće poniženje za čoveka. To je dno dna. On bi lupao šamare, pa kakav je to način. Imao sam hiljade devojaka, nikad nijednu nisam udario, osim kad nije tražila da je lupim tokom seksa, to su neke druge stvari. Marko Marković je totalno neinteresantan, a devojke su ga opkolile, mrtva trka. On ništa, mrtvo puvalo, poljubio se s Majom dva puta. Uništio je Zadrugoviziju, on je samo lep, ali nema ništa drugo. Maja nije mogla s njim ništa na silu, nije to Maja onda, ona nije za foliranje. Kod nje je sve ili ništa, znate već kako to ide s njom, pet godina je u rijalitiju, vrapci na grani znaju kako Maja tamo funkcioniše.

