"IMAM SVOJ ŽIVOT I OBAVEZE!" Ljuba Pantović otkrila da li je stavila tačku na PRIJATELJSTVO sa Dalilom, pa spomenula i Dejana!

Ljuba Pantović pokomentarisala je aktuelna dešavanja u rijalitiju "Zadruga" i tom prilikom dotakla se i prijateljstva sa Dalilom Dragojević.

- Ljubo, ti si bila jedna od retkih koja je čvrsto stajala uz Dalilu Dragojević, nakon što je prevarila Dejana, a ljudi su videli da nisi bila na njenom rođendanu, da li je prijateljstvu došao kraj?- upitao ju je voditelj.

foto: Printscreen/Pink

- Ne znam što su ljudi toliko oprterećeni, bolje da gledaju svoj život i sa kime se oni druže. Ja sam uvek tu za nju, ali imam svoj život i obaveze. Bila sam pozvana, Moj Mirko, Dagi i ja, ali nismo mogli da dođemo, jer smo bili sprečeni zbog drugih stvari. Ja sam neko ko dokazuje prijateljstvo time jer je uvek tu za nekog, a ne da idem po proslavama, jedem i pijem - rekla je Ljuba u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li ti je Dalila zamerila? Skoro si se uključila na Dejanov lajv, da li je to prokomentarisala? - upitao je Panda.

- Skoro smo se srele u jednom tržmnom centu. Dalila mi to nije prokomentarisala, niti će, jer obna vrlo dobro zna kakva sam ja. On je fin dečko, ja nemam loše mišljenje o njemu. Oboje su bili dobri prema meni, reklamirali su me. Ja ne mogu da budem ljuta na njega, jer nije sa svojom ženom, a tako ni na nju, jer nije sa njim.

